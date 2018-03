No ar, mãe argentina e mãe lusa

Sucesso na primeira e na segunda temporada, a versão nacional de Troca de Família, pela Record, tem previsão de retornar à grade da emissora a partir de 13 de janeiro. As trocas exibidas no início deste ano renderam média total de 14,5 pontos no ibope e deram à emissora minutos de liderança de audiência em várias oportunidades. A terceira temporada, que já está em suas últimas semanas de gravação - já foram feitas nove das 12 trocas -, terá um tempero especial: uma família argentina e outra portuguesa participarão do reality show. "Eu assistia ao programa pela Record Internacional e tinha muita vontade de conhecer o Brasil, então me inscrevi", confidenciou ao Estado Luisa Francisco, a mãe portuguesa que esteve em São Paulo na última semana. Na foto acima, um dos passeios do pai brasileiro, Roberto Rios, com Luisa. A gravação foi realizada no Museu do Ipiranga. Diferentemente do que acontece por aqui, onde as famílias são escolhidas por um produtor de cast, lá houve um período de inscrições para as mães que estivessem dispostas a trocar de casa por R$ 25 mil. Daqui a duas semanas, será a vez da mãe argentina aterrissar na capital paulistana para a sua troca. Lá, um produtor também se encarregou de encontrar a tal família. Esta nova temporada será apresentada novamente por Ana Paula Tabalipa, que atualmente está no elenco de Chamas da Vida. O reality irá ao ar na faixa que já ganhou hábito do público interessado no gênero: terças e quartas, às 23h, vaga hoje ocupada por Ídolos.