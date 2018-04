Ninguém é perfeito em seu tempo

É um filme feito com absoluto desprezo ao global, inteiramente fora de uma pesquisa de estrutura sobre o cinema, completamente furado ideologicamente. Vazio, e que é defendido como a consagração do vazio como objeto; inteligente, e por isso consagrado pela crítica intelectualista dominante; alienante, como concepção e resultado. Dentro de uma visão real de cinema (o que ele é, de que precisa hoje, pra onde se voltam suas alternativas), A Aventura podia muito bem não ter sido realizado. Justamente porque é coerente com suas finalidades - o vazio. Que palavras são essas do parágrafo acima? De quem são e a quem se referem? Elas figuram no Suplemento Literário de O Estado de S. Paulo de 26/5/1962, assinadas pelo então jovem diretor do Cinema Novo Carlos Diegues. Referem-se ao filme que, por ocasião da morte de Antonioni, foi há pouco classificado por Jean-Michel Frodon, diretor da Cahiers du Cinéma, como a obra máxima do cineasta italiano. Essa disparidade de apreciações não deveria nos espantar. Hoje, Antonioni e Bergman, que acabam de falecer, são dois monstros sagrados, ícones do assim chamado ''''cinema de arte'''', e suas obras parecem pairar acima do bem e do mal. Quando estavam em plena atividade e - mais ainda - no início de suas carreiras, cada filme que lançavam era isso, apenas um filme, que poderia agradar a uns e desagradar a outros. Por isso mesmo, Cacá Diegues, no quadro de profunda politização da época, começo da década de 60, podia chamar A Aventura de ''''filme alienado'''' simplesmente porque Antonioni não explicitava, nele, as ''''contradições do sistema'''' que seriam de rigueur. Na mesma época, e no mesmo veículo (o Suplemento Literário), Jean-Claude Bernardet parece se incomodar com a beleza excessiva de A Aventura: ''''Há portanto motivos plásticos para que A Aventura tenha conseguido fama. Há também outros motivos: o público e a crítica reservam um acolhimento todo especial a qualquer filme plasticamente belo, cujos problemas, geralmente inexistentes em si, podem ser qualificados de psicológicos ou morais, e cujas personagens vivem em ar rarefeito. O cinema é atualmente o reino das amebas, das personagens pálidas, amorfas, informes, que se entediam e entediam os espectadores de maneira complicada. A ausência de personalidade é a regra. Enfim, deve-se afastar a vida'''' (Estado, 26/5/1962). Recuperar esses textos é uma maneira de estudar a recepção das obras em seu tempo. É um precioso instrumento crítico e nos ensina alguma coisa, não sobre os erros, mas sobre a relatividade do julgamento. Bernardet e Cacá Diegues tinham seus motivos de momento - políticos e estéticos - para as ressalvas a Antonioni. Da mesma forma que a crítica gaúcha tinha os seus para receber tão mal um filme como Terra em Transe, hoje tido como obra-prima e admirado mundo afora. ''''Uma mixórdia de idéias, uma linha política inatingível, uma total e desordenada irrupção de vários estilos cinematográficos, sem vinculação nenhuma com a cultura e os problemas do nosso povo'''', conforme escreveu o crítico Hiram Goidanich na ocasião (Nas Primeiras Fileiras). Terra em Transe é de fato um filme polêmico e produziu reações desencontradas. Se alguns viram nele a obra que apontava para o futuro, outros ficaram perplexos, como Nelson Rodrigues, que o define como ''''mais complicado que um ideograma chinês - virado de cabeça para baixo''''. Mas, depois, o próprio Nelson admitiu que não conseguia esquecer o filme e, depois de falar ao telefone com Hélio Pellegrino, finalmente o entendeu: ''''Terra em Transe é o Brasil. Aqueles sujeitos retorcidos em danações hediondas somos nós. Queríamos ver uma mesa bem posta, com tudo nos seus lugares, pratos, talheres e uma impressão de Manchete. Pois Glauber nos deu um vômito triunfal... Qualquer obra de arte para ter sentido no Brasil precisa ser essa golfada hedionda.'''' O próprio Glauber, detestado por uns e idolatrado por outros, não deixou de dar seus pitacos críticos em Antonioni e Bergman. Faz uma observação aguda sobre o primeiro: ''''No século passado, Michelangelo (Antonioni) seria filósofo como Hegel e talvez tivesse a mesma importância para o mundo de então como teve o filósofo. Hoje, substituindo a linguagem escrita pela imagem & som, Michelangelo usa o cinema como instrumento de especulação ao mesmo tempo que funda, no filme, o estilo da sua moral.'''' Já com Bergman, Glauber não é tão generoso. Sobre Persona, escreve: ''''Refaz com habilidade de arabesqueiro gótico as transas da mesma e que consiste em cortar a comunicação física para desencadear fluxos inconscientes de burgueses, personagens alienados tanto quanto o autor que os rodeia inquieto de perto e de longe sem conseguir desmobilizar o patético estetismo pela revelação das causas produtores do fetiche''''...Com um tranco, Glauber arremata, escrevendo que ''''O cinema continua infectado de teatro idealista e seu produto mais nefasto é Gritos e Sussurros''''. (O Século do Cinema). Escrever no calor da hora é sempre complicado (os críticos sabemos disso) porque as grandes obras constroem a sua própria posteridade, como lembrava Merleau-Ponty. Mas sempre é bom lembrar de Madame Sévigné e seu ''''profético'''': ''''Racine passará... como o café''''.