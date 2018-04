Nicette Bruno e Paulo Goulart em Campos A Livraria da Imprensa Oficial do Festival de Inverno de Campos do Jordão recebe hoje, às 16 h, o casal de atores Nicette Bruno e Paulo Goulart para sessão de autógrafos da biografia Tudo em Família, escrita pela jornalista Elaine Guerini e lançada pela Coleção Aplauso. Originalmente de 2004, o livro é o primeiro registro da história do casal ícone do teatro, cinema e da TV. Juntos há mais de 50 anos, eles falam de vida e de arte. Também integram a obra os depoimentos dos filhos. No próximo sábado, também às 16 h, a pesquisadora Nadia Batella Gotlib, autora de Clarice - Fotobiografia fala sobre a escritora Clarice Lispector.