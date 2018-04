New York, New York

Quando o telefone toca, Marshall Berman atende. Ele é o autor de Tudo Que É Sólido Desmancha no Ar, um dos mais originais livros sobre o modernismo já escrito. Fiquei tão surpresa que telefonei de volta. E não é que ele atendeu? Explico a surpresa: isso é extraordinário para os parâmetros nova-iorquinos. Como pode um intelectual que ensina ciência política em duas faculdades, faz palestras, escreve ensaios e se mantém preocupado com os Beastie Boys, Aristóteles e Jaime Lerner atender o telefone? Ao final de uma entrevista em seu apartamento da West Wend Avenue, com direito a café fresco servido por sua mulher, a professora de artes Shellie Berman, não resisti à curiosidade: como é que o senhor consegue escrever se atende quando a gente liga? "Não consigo", suspira ele em meio ao risco de ser soterrado pela biblioteca de milhares de livros que exercem seu imperialismo espacial muito além de estantes. Se apenas conseguíssemos "não escrever" como Marshall Berman. Quem leu Tudo Que É Sólido Desmancha no Ar (1982; a edição brasileira saiu em 1986) vai reconhecer a exaltação da cacofonia modernista em Um Século em Nova York - Espetáculos em Times Square, recém-lançado no Brasil pela Companhia das Letras e que ganhará versão paperback em agosto nos Estados Unidos. O modernismo celebrado por Berman é sensual. O homem moderno é um herói, a despeito da falta de parafernália tradicional do heroísmo. O homem de terno cinza é um bravo, já que a vida moderna oferece muito mais conflito. A rua, previa o autor, seria a fonte garantida de energia renovável . Lembro que a recessão, o desemprego e o preço do petróleo já provocam aumento de população em cidades como Chicago e Nova York. Alguns preveem uma dessuburbanização do país, em meio aos esqueletos de McMansões construídas para especulação. Boa parte da retórica conservadora que deu com os burros n?água na eleição de Barack Obama era anticidade. "Era a mesma Estratégia Sulista, de Richard Nixon", ele lembra. "Atacar as cidades, atacar as minorias, igualar as cidades às minorias." Berman adverte que não está comemorando a catástrofe mas admite o lado positivo do reinvestimento na cidade, da ideia de que a cidade é fonte de sustento e cultura, não o lugar de onde se deve fugir. A Times Square de Marshall Berman é conduto, palco e embrião da modernidade. (Não posso escrever esta palavra sem me lembrar que, por ter sido repetida como platitude durante a década de 90, no Brasil, meu pai ameaçou multar em 25 centavos quem pronunciasse "modernidade" na frente dele.) Os que esperavam de Berman, autor de Aventuras no Marxismo, uma cantilena contra a faxina ou a "disneyficação" de Times Square vão encontrá-lo engajado até com um episódio que teria amargurado o mais tolerante nova-iorquino da gema. A generosidade de espírito é grande aliada do historiador cultural porque ela desarma o observador nos momentos inesperados. E generosidade foi uma palavra usada com frequência em resenhas dos livros de Marshall Berman, entre elas a de Tudo Que É Sólido..., assinada pelo saudoso John Leonard, que o chamou de "brilhante e exasperante". Antes de terminar Um Século em Nova York, Berman postou-se na esquina da Rua 42 com a Sétima Avenida, armado com um caderno. Em pleno "devaneio sobre algo ou nada", desenhava e fazia anotações, quando foi abordado por um guarda do prédio da Agência Reuters (hoje Thomson Reuters). Foi notificado de que sua atividade contrariava as normas de segurança. Berman confessa que ficou zangado. A calçada democrática "era tratada como propriedade de um parque industrial". Enquanto recorda como questionou o segurança (claramente despreparado para um interlocutor de seu quilate), Berman nota a ironia de que a Reuters é uma agência de notícias britânica, talvez a mais livre e consistente do mundo. Ele cedeu à pressão surrealista do segurança, subproduto do 11 de setembro, mas usa o episódio para concluir o livro com "duas grandes ideias". A primeira tem origem no Iluminismo: "O direito à cidade é um direito humano básico." A segunda é o direito de ser parte do espetáculo da cidade. E, como cabe a um onívoro mestre de cerimônias da praça, ele reforça seu argumento com o grupo que apelida de "Marx Brothers do Rap", os Beastie Boys, que um dia entoaram a palavra de ordem pela MTV: "Vocês têm que lutar pelo direito de fazer a sua festa." O seu livro Tudo Que É Sólido Desmancha no Ar foi traduzido em inúmeros países, no Brasil foi lançado no formato de bolso e o senhor visitou o País várias vezes. Quando soube disso fiquei perplexo. E entusiasmado também. Convidado a ir ao Brasil, eu disse que não tinha folga de dinheiro, mas que se alguém pudesse me convidar para fazer palestras, ou algo assim, eu gostaria de ir. Então fiz minha primeira viagem ao seu país, em 1987. Passei três semanas. Voltei outras vezes, inclusive de lua de mel com minha mulher Shellie. Numa ocasião, fui a Curitiba falar. E conheci o Jaime Lerner. Ele me disse que o último capítulo de Tudo Que É Sólido... tinha influenciado os seus planos para a cidade, por causa do que eu escrevo sobre as autoestradas e o resultado nefasto da destruição de bairros cortados pelas vias. Tudo o que veio do Brasil parece meio irreal. Não estava acostumado a receber este tipo de afeto. Fui até parado na rua em São Paulo, "Êi, Berman, tudo o que é sólido!", o motorista gritou. E quando participei de um painel, alguém se virou para mim e comentou que o livro era um grande comercial a favor da liberdade de expressão. Foi uma das coisas mais bonitas que já ouvi sobre o meu trabalho. É o sonho de qualquer autor, atingir as pessoas assim. E por falar em afetividade, Times Square é uma referência muito rica da sua vida, e o senhor insere esta narrativa pessoal em Um Século em Nova York: Espetáculos em Times Square. Foi na vizinhança da praça que meus pais se encontraram e tiveram a primeira longa noite de namoro. Quando eu era garoto, os meus pais iam a uma peça e depois ouvir um jazz. Um dia, depois da morte do meu pai, eu me vi em apuros em casa. Naquele tempo, os hotéis não davam xampus e sim caixas de fósforo. Eu vi a quantidade de caixas de fósforo que havia por lá e disse algo como "Não sabia que vocês faziam tanto negócio com hotéis". Longo silêncio. Eles terminavam a noite num hotel em Times Square.