NET amplia pacotes

É de olho na Copa de 2010 que a NET amplia o número de canais em alta definição (High Definition, o tal HD). Como Copa sempre gera boom na venda de televisores, e o consumidor só pode receber imagens em HD se possuir um televisor compatível, o futebol, representado pelo canal PFC HD, reforça seu papel de protagonista na campanha do HD na NET. Para dar um empurrãozinho à indústria de eletroeletrônicos, a operadora estuda até fazer uma parceria com fabricantes de televisores. O menu de filmes ocupa segundo lugar na isca ao consumidor. Agora há o Telecine HD (até então, os filmes ocupavam uma faixa do canal GloboSat HD). A Fox, com um canal composto por programas da Fox e do Net Geo, é o primeiro grupo estrangeiro a aderir aos novos pacotes, que ainda aguardam a adesão da HBO. Os canais abertos estão representados com alguns programas da Globo, da Band e com 100% da RedeTV! O preço? R$ 20 a mais para quem já tinha as seleções digitais (de R$ 119,90 a R$ 244,90. O pacote mais caro do Combo (Net HD Max + Net fone + Virtua 12 mega) vai a R$ 419,90 mensais.