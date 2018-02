Nem ricos nem pobres

Data estelar: Vênus ingressa no signo de Peixes; a Lua cresce transitando por Áries. Enquanto isso, aqui na Terra os que se pensam ricos, porque têm dinheiro, são verdadeiramente pobres, porque suas atitudes são caprichosas, instáveis e inseguras. Ao mesmo tempo, os pobres que odeiam os ricos, porque os culpam pelas injustiças do mundo, são responsáveis por perpetuar a injustiça de que se queixam. Onde estão as almas corajosas que respiram criatividade e Vida e que, sem importar-se com plateias, se dedicam com afinco a produzir beleza, verdade e bondade? Andam por aí, seres humanos, essas almas andam por aí, sintonizadas com o que de mais elevado se encontra disponível, o verdadeiro tesouro que salvará e protegerá a quem se dedicar a expressá-lo através de atitudes cotidianas e práticas. ÁRIES 21-3 a 20-4 Atenda às necessidades das pessoas que se relacionam com você, mas não a ponto de se tornar servil. É importante prestar serviço, mas sem submeter-se a caprichos, pois satisfazendo-os você não prestaria serviço, mas desserviço. TOURO 21-4 a 20-5 Feliz o dia em que os obstáculos são removidos e tudo fica claro e direto. Feliz o dia em que sua alma se envolve intensamente com cada acontecimento e relacionamento. Feliz o dia em que a vida é vivida como se fosse o derradeiro instante. GÊMEOS 21-5 a 20-6 As contrariedades e adversidades são inevitáveis, assim como também são inevitáveis as glórias, os sucessos e prazeres. De fato, o inevitável da vida é que os momentos positivos e negativos se alternem sucessivamente. Assim é a vida. CÂNCER 21-6 a 21-7 Comunicar-se bem implica abandonar aqueles estados de silêncio em que sua alma se mete, na tentativa de fazer com que as pessoas percebam e valorizem as mágoas que sente. Tais atitudes são inúteis e contraproducentes também. LEÃO 22-7 a 22-8 Será cada vez mais difícil preservar uma visão positiva e otimista a respeito do andamento do mundo. Porém, isso não significa que se deva ceder ao pessimismo, apenas que seria melhor mudar radicalmente as expectativas. VIRGEM 23-8 a 22-9 Nada se diz quando se repetem palavras ouvidas em noticiários ou da boca de outrem. Nada se diz assim. É necessário refletir sobre o que se ouve e vê por aí para, assim, criar suas próprias opiniões e visões do mundo e da vida. LIBRA 23-9 a 22-10 A mão de quem oferece nunca está vazia, essa é uma lei da vida. É só você observar a natureza com atenção para confirmar essa lei. O seguinte passo será observar que você também é parte da natureza. Ofereça e receberá, isso é certo e seguro. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Sua única inimiga é a ansiedade e, você sabe, ela não é uma pessoa, mas algo que mora dentro de sua alma. Ninguém em seu são juízo permitiria um assaltante morar dentro de casa, mas a ansiedade está aí para provar o contrário. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 O medo é eterno companheiro do caminho humano, mas é péssimo conselheiro, sempre sugere a pior atitude. Aparentemente, o medo parece proteger, tentando fazer com que você siga pelo caminho seguro. Na prática, não é nada disso. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 A sinceridade não é moeda corrente dos relacionamentos e, por isso, quando ela surge, acaba se tornando molesta. Porém, é necessário insistir nela, porque o mundo está mudando e os relacionamentos precisam mudar também. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Na medida em que você se esforçar diariamente para manter um mínimo de harmonia e alinhamento entre o seu corpo e espírito, quando aparecerem obstáculos e contrariedades esses serão, com certeza, superados com maior facilidade. PEIXES 20-2 a 20-3 A bagunça aparece como forma de evocar a virtude da eficiência. A necessidade é a mãe do destino e se as pessoas viajassem menos em ilusões inatingíveis e se dedicassem mais a suprir as necessidades, então tudo seria mais fácil.