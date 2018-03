Nelson Rodrigues ao som de uns boleros O sucesso da versão do mineiro Gabriel Villela para o clássico Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, tem hoje ingressos pela metade do preço: R$ 30,00. Marcello Antony e Leandra Leal conquistam a plateia com muito bolero e sensualidade. Serviço Vivo. Av. Chucri Zaidan, 860, 7420- 1520. Hoje, 21h, R$ 30. 6.ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60 e 70 (sáb)