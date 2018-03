Nélida Piñon conversa sobre seu novo livro A escritora Nélida Piñon é a convidada deste mês do evento Sempre Um Papo, que ocorre hoje, a partir das 20 horas,no auditório do Sesc Vila Mariana (Rua Pelotas, 141). Nélida deverá conversar principalmente sobre o livro Coração Andarilho (Record), em que mistura memórias da infância com suas percepções acerca do mundo. São emocionantes relatos de suas viagens literárias e geográficas, que têm como pano de fundo a relação da autora com a família, os amigos e o Brasil. A entrada é franca. Mais informações podem ser conseguidas pelo telefone (11) 5080-3000 ou pelo site www.sempreumpapo.com.br.