Negação, suspeita e recusa DATA ESTELAR Vênus em trígono com Júpiter e Netuno; Lua começa a crescer em Leão Enquanto isso, aqui na Terra, o mundo espiritual, que nunca esteve longe, mas que permanece oculto há milênios, reaproxima-se para ocupar o lugar que lhe é devido. Porém, isso não acontece por imposição, mas porque nós o desejamos. Contudo, ainda há três impedimentos. Em primeiro lugar a negação, em segundo a suspeita de que o mundo espiritual traga algum dano à civilização e em terceiro lugar a recusa insistente de assumir a nossa responsabilidade nessa dinâmica toda. Negação, suspeita e recusa, estes três vícios nos distanciam dos tesouros que ansiamos desfrutar e que se encontram aquém do alcance de nossas mãos. Para superar tais erros é imprescindível compreender a presença do espírito nos menores detalhes da vida cotidiana. Áries >>21-03 a 20-04 É tentador pensar em descanso, em prazer e bem-estar, mas no momento atual seria ilusório seguir por essa trilha. A afirmação do lado luminoso da realidade destaca perturbações e necessário esforço, para que mentir a respeito? Touro >>21-04 a 20-05 A verdadeira riqueza consiste em ter banido o tédio de toda a sua consciência, assim como também ter adquirido a paciência e a bravura. Essas qualidades garantirão que você viva da forma mais plena possível. Eis a real riqueza. Gêmeos >>21-05 a 20-06 O momento é agora, sua alma está devidamente informada a respeito, ou ficou alguma dúvida? Não importa! Independente de você continuar tendo dúvidas sobre o que é certo, importante será tomar as atitudes pertinentes. Câncer >>21-06 a 21-07 Fortalecer sua individualidade é imprescindível, mas sempre tendo o cuidado de não confundir esse divino processo com o sinistro aceno do egoísmo. A individualidade se fortalece através do cultivo de bons relacionamentos. Leão>> 22-07 a 22-08 Uma firme dedicação é imprescindível para você garantir o resultado esperado. Sem essa estrutura fundamental proporcionada pelo esforço, tudo o mais decai e se desintegra. De quem será, então, a responsabilidade? Virgem >>23-08 a 22-09 As atitudes criativas se revelam através da íntima necessidade de compartilhá-las com o maior número possível de pessoas. Qualquer outro pensamento que atente contra essa corrente há de ser considerado o túmulo da criatividade. Libra >>23-09 a 22-10 A construção do destino é um processo extraordinário, mas que se efetua de detalhe em detalhe, a cada solitário instante da existência. Por isso, não prefira a grandiosidade, mas concentre-se nos mínimos detalhes cotidianos. Escorpião >>23-10 a 21-11 O temor é o seu único e verdadeiro inimigo, porque de resto tudo será mais fácil do que parece. Bem, talvez não seja assim tão fácil, mas com certeza seu pleno envolvimento na batalha compensará todas as dificuldades. Sagitário>> 22-11 a 21-12 Pensar com o coração e dedicar-se a servir os semelhantes é a maneira mais veloz de evoluir. Este mundo decadente em que você existe está em processo de extinção, justamente porque violou o princípio do serviço amoroso. Capricórnio >>22-12 a 20-01 A indiferença é uma derrota em si mesma. Acostume-se ao pensamento da vitória, mas sem presumir que ela seja a realização de todos aqueles desejos de duvidosa reputação. Toda vitória verdadeira é a vitória do plano do Altíssimo. Aquário >>21-01 a 19-02 A desunião é promovida para que o mundo não melhore, esta é uma certeza tão eficiente quanto a de que o Sol continuará raiando depois de toda noite. Ainda que difícil, a união é a maneira de conduzir tudo para o melhor destino. Peixes >>20-02 a 20-03 A hesitação não é digna do momento atual. No entanto, tendo em vista tudo o que está envolvido nesta parte do seu destino agora, é legítima a apreensão, mas não por isso ela deve transformar-se em qualquer falta de iniciativa.