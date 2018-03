Necessidade de auto-exame DATA ESTELAR Júpiter e Saturno em trígono; Lua é quarto minguante no signo de Virgem. Enquanto isso, aqui na Terra nossa humanidade tem uma tarefa titânica para empreender e uma culpa enorme para resolver, o que deve ser feito pessoalmente, mas no âmbito das Nações também. Antes que o mundo possa ser um lugar mais seguro, saudável, doce, bom, belo e verdadeiro, todas as Nações e pessoas terão de fazer um auto-exame profundo e sincero, enfrentando as próprias fraquezas do mesmo modo que se faz no âmbito terapêutico das salas de psiquiatras e psicólogos. A garantia de isto estar em andamento e ser absolutamente necessário é que há milhares de pensadores, como você que lê estas linhas e encontra sintonia nelas, que se dedicam íntima e solitariamente a fazer os devidos ajustes de comportamento, visando uma vida plena e feliz. Áries >>21-03 a 20-04 Assuntos que eram difíceis começam a se tornar mais simples. O tempo sempre favorece as pessoas que persistem. Por isso, o mais importante será sempre manter o foco no objetivo pretendido, suportando o que der e vier em nome deste. Touro >>21-04 a 20-05 As mudanças são inevitáveis, mas você pode decidir, ainda, de que forma colocá-las em prática. Você pode aguardar até o momento em que as circunstâncias as tornem propícias e fáceis de praticar, ou você pode tomar a iniciativa também. Gêmeos >>21-05 a 20-06 O aumento da movimentação social não é compatível com a necessidade de aprofundar determinados vínculos. É que com o aparecimento de gente nova, sua alma tende a esquecer do que realmente deveria fazer aprofundar-se. Câncer >>21-06 a 21-07 É verdadeiramente importante cultivar bons relacionamentos, uns que sejam capazes de influenciar positivamente o caminho que sua ambição propõe. Porém, é importante também que você cultive relacionamentos desinteressados. Leão>> 22-07 a 22-08 Os desejos são mágicos subjetivamente, no mundo da imaginação brilham e acenam com satisfações do tamanho do Universo. Na prática, os desejos dão trabalho e nem sempre são tão satisfatórios quanto na imaginação. Assim é a história. Virgem >>23-08 a 22-09 Agora tudo muda. Enquanto nos dias anteriores nada demais acontecia e a vida não requeria atenção excessiva de sua parte, a partir de agora acontecem situações sérias que precisam de máxima concentração. Agora é sério. Libra >>23-09 a 22-10 Por muito tempo ainda, sua alma tentará arrumar as coisas de acordo com as regras vigentes e os padrões de moral aprendidos através da educação. Porém, aos poucos, mas com firmeza, descobrirá que terá de inovar tudo radicalmente. Escorpião >>23-10 a 21-11 Dizer as palavras certas e fazer os gestos corretos garante que tudo corra de acordo com a normalidade. Porém, considerando que a normalidade já foi para o espaço, será que valeria tanto a pena continuar dentro dos padrões comuns? Sagitário>> 22-11 a 21-12 As contas continuam chegando e é necessário pagá-las. Esta ciranda é interminável, mas não representa o todo de sua existência, nem sequer a parte mais importante. Por isso, mantenha o dinheiro em sua verdadeira proporção. Capricórnio >>22-12 a 20-01 Sua alma tem vontade de fazer muita coisa, tem os recursos e o tempo necessário para iniciar os empreendimentos. Porém, o momento não é propício ainda e, por isso, seria sábio continuar aprimorando seus planos. Aquário >>21-01 a 19-02 Normal seria ocultar os sentimentos mais profundos e vestir uma máscara que permita ter duas vidas, uma aparente e correta, outra enlouquecida, mas oculta. Esta normalidade está em vias de extinção, leve em conta esta realidade. Peixes >>20-02 a 20-03 Tudo que nossa humanidade é capaz de fazer e inventar provém do desconhecido e de seu atrevimento de experimentar o que ainda não foi comprovado. Por isso, não tema sentir medo nem tampouco a vontade de experimentar caminhos novos.