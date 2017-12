NBC investe na Web

Frutos da internet estão realmente invadindo a TV. O mais novo passo nessa linha se chama Quaterlife, série que nasceu na Web com base em um blog. Segundo a imprensa americana, a rede NBC acaba de comprar os direitos da série e quer produzir pelo menos uma temporada do produto em 2008. Até então Quaterlife era distribuída apenas pela internet em episódios de oito minutos cada um, no site MySpace. Na TV estreará como série dramática, com episódios de uma hora de duração. A história principal gira em torno de um grupo de seis amigos da geração digital, com seus 20 e poucos anos de idade e plugados em uma rede social e virtual. O que importa entre eles é ser criativo, perseguir uma paixão e fazer diferença no mundo. A vida dos personagens é exposta em blogs. Quaterlife estreou no dia 11 na Web e virou hit rapidinho nos Estados Unidos, daí o interesse da NBC pelo produto. É começo de várias iniciativas do tipo. Por aqui, a turma do canal pago FizTV garimpa vídeos bons na Web para exibir na telinha, mas ainda não encontrou um seriado de tamanho sucesso.