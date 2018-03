NBC cria webisódios

Para aquecer a estréia da nova temporada de duas de suas principais séries (The Office e Heroes), desde a semana passada a rede americana NBC está veiculando em seu site ''webisódios'' desses dois seriados. Webisodes são pequenos episódios de dois a três minutos criados especialmente para a internet. Essa iniciativa da NBC mostra que a TV americana está ligada em como o público (jovem) consome os seus produtos, e por isso vem testando novas formas de trabalhar com as novas mídias. Os webisódios não interferem diretamente na história original das séries, e servem mais como um aperitivo para os fãs que já trocam a tela de seus televisores pela dos computadores . Em The Office, os dez webisódios, batizados de Kevin''s Loans, serão protagonizados por atores secundários da trama. Em Heroes, os três filmetes de Going Postal irão apresentar novos personagens que entrarão na trama da 3ª temporada da série. Em janeiro, os fãs de Lost, que se tornou um fenômeno graças à web, ganharam webisódios antes da estréia de sua 4ª temporada. A diferença é que os vídeos eram criados para serem vistos somente na tela de celulares.