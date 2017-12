Nazareth Pacheco exibe criações com mercúrio em nova mostra em SP

Depois das gotas de sangue, que inspiraram os trabalhos da última individual de Nazareth Pacheco, em 2007, na Casa Triângulo, a artista volta seu olhar, agora, para o mercúrio, objeto de pesquisa das criações que ela apresenta na mostra Mercurial, em cartaz até dia 28 na mesma galeria.

"A primeira coisa que me seduz são os materiais", define a paulistana sobre seu processo de trabalho e sua atração pelo metal líquido, encantador em seu aspecto prateado e espelhado, mas, ao mesmo tempo, perigoso por ser tóxico, proibitivo ao contato, que a motivou a criar as fotografias e os objetos que abrem sua exposição.

Dispostos na sala principal da galeria, esses novos trabalhos de Nazareth Pacheco, realizados desde o ano passado, trazem uma questão de frieza e distanciamento. O mercúrio encapsulado em frascos guardados em uma caixa vai se desdobrando em formas escorridas capturadas em imagens fotográficas abstratas, que são também transpostas, depois, para a ação escultórica. A "vida própria" que o metal líquido parece ter quando livre de recipientes é incorporada no ato de a artista transitar de um meio a outro em suas obras.

Sedução e impossibilidade (e perigo) - o caráter duplo que é característico da linguagem de Nazareth - estão presentes em Mercurial, entretanto, a criadora vai retornando a um passado mais distante e fundamental em sua arte, que remete aos anos 1990. Ela quer se libertar da questão do corpo e da forte imagem dos vestidos de giletes e miçangas que já criou - e, sendo assim, exibe no mezanino, entre outras obras, uma arara com cabides esculpidos em bronze. "Volto para a questão do objeto e da serialidade", afirma Nazareth.

NAZARETH PACHECO

Casa Triângulo. Rua Pais de Araujo, 77, Itaim Bibi, tel. 3167-5621. De 3ª a sáb., das 11 h às 19 h. Até 28/6.