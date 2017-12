National Galery e Prado exibem Renascimento A National Gallery de Londres e o Museu do Prado, em Madri, mostram neste ano grande exposição com quadros do Renascimento. Com obras que vão de Van Eyck a Tiziano, a mostra vai explorar a evolução do movimento artístico no norte e no sul da Europa. De Van Eyck a Tiziano: El Retrato en el Renacimiento ficará em cartaz primeiro no museu espanhol de 3 de junho a 7 de setembro. Em Londres, a temporada será de 15 de outubro a 19 de janeiro de 2009. A exposição, que percorre os século 15 e 16, terá as obras de artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Botticelli, Holbein e Cranach, entre outros.