Nas prateleiras DEBATE - João Batista de Andrade dialoga hoje com o público, na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos, às 19 horas, no lançamento do DVD de O Homem Que Virou Suco. O filme com José Dumont será exibido na sequência. HUMOR - Contemporâneo de M.A.S.H., de Robert Altman, o filme surreal de Mike Nichols, Ardil 22, adaptado do livro de Joseph Heller, põe na tela a loucura da 2.ª Guerra. O lançamento é da Paramount. ROMANCE - Gerard Dépardieu é um cantor de bailes no belo filme de Xavier Giannoli que critica de forma afetuosa a França interiorana. Cécile de France embeleza Quando Estou Amando, DVD da Califórnia. CULT - Alexandre Mackendrick dirige a comédia Quinteto da Morte, com Alec Guinness e Peter Sellers. É imbatível, comparada ao remake dos irmãos Coen com Tom Hanks. DVD da Universal.