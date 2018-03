Nas prateleiras CLÁSSICO - A questão é descobrir qual é mais? São dois filmes de Woody Allen. Memórias é de 1980, Broadway Danny Rose, de 1984. Allen está nos dois, contracenando com Charlotte Rampling no primeiro e com Mia Farrow no segundo. Memórias talvez seja melhor. Woody Allen bebe na fonte de Fellini (Oito e Meio), faz sua autocrítica. Lançamentos da Fox Home Entertainment. AÇÃO - Terceiro filme da série com o transportador Frank Martin, Carga Explosiva 3, de Olivier Megation, lançamento da Swen, não nega fogo como espetáculo eletrizante. O herói transporta, de Marselha até Odessa, no Mar Negro, a filha sequestrada do chefe da Agência de Proteção Ambiental da Ucrânia. Jason Statham bate e arrebenta e, sim, ele tem tempo de ?brincar? com Natalya Rudakova. COMEÇANDO - O inglês Mike Leigh já tinha diversos filmes no currículo, mas foi em Cannes, em 1993, que se tornou conhecido, graças a Naked. O filme ganhou o prêmio de direção (mise-en-scène) e o de melhor ator para David Thewlis. Ele faz esse sujeito sem eira nem beira que chega a Londres, vindo de Manchester, e se instala na casa da ex-namorada. Prepare-se - a barra pesa. COLEÇÃO - Claro que é melhor ir na sala Imax, mas o lançamento da coleção oferece imagens incríveis de três programas. Você pode escalar os Alpes, mergulhar nos recifes de corais e até se atolar nos pântanos da Louisiana (com direito a narrativa de Meryl Streep!) Só esteja certo de ter uma boa TV, a maior possível, para desfrutar o lançamento da FlashStar Home Vídeo.