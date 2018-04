Nas Prateleiras CLÁSSICO - Obra-prima do melodrama, Imitação da Vida, de Douglas Sirk, já tivera uma versão nos anos 30, mas a de 1959, com Lana Turner e Juanita Moore, é melhor. A história das duas mães que enfrentam problemas com as filhas era um dos filmes preferidos de Rainer Werner Fassbinder. O próprio Jacques Lacan adorava o filme lançado pela Classicline, vendo 1.001 significados em seus espelhos e escadarias. REMAKE - Além dos efeitos, não há muito mais a destacar na nova versão de O Dia em Que a Terra Parou, que traz Keanu Reeves no papel do robô que traz um ultimato aos terráqueos. O filme antigo, de Robert Wise, virou uma das ficções científicas mais influentes do cinema. A versão de Scott Derrickson não produz o mesmo impacto, mas é daqueles filmes que devem atrair o público nas locadoras.