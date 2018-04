Nas Prateleiras CULT - Dois irmãos separados e um sofre de esquizofrenia. Sem diálogos, o diretor holandês Jos Stelling conta sua história com rara magia em O Ilusionista. O lançamento é da Coleção Cult Classic e o filme é do tempo em que o autor fazia sucesso na Mostra de Cinema de São Paulo. ELEGÂNCIA - Vencedor do Oscar de figurino, A Duquesa, lançamento Paramount, oferece um belo guarda-roupa e um grande papel a Keira Knightley, como uma antecessora de Lady Di que sofre numa Inglaterra repressora. O diretor Saul Dibb e os atores Keira e Ralph Fiennes acertam o tom. POLÊMICA - A Swen lança Fatal, da diretora espanhola Isabel Coixet, com Ben Kingsley e Penelope Cruz. A relação intensa entre professor e aluna permite à autora tratar de seus temas preferidos, a paixão amorosa e a linguagem, que não é só palavra.