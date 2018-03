Nas Prateleiras FENÔMENO - Vencedor de 8 Oscars, Quem Quer Ser Um Milionário?, de Danny Boyle, já entrou para a lista de mais retirados, nessa celebração da Índia que inclui a novela das 8, de Glória Perez, e os DVDs de música que você encontra nas lojas. A história dos dois irmãos de uma região miserável de Mumbai lembra Cidade de Deus com desfecho musical. É Bollywood sacramentado por Hollywood. Europa CULT - O mexicano Carlos Reygadas baseou-se em Ordet (A Palavra), de Carl Theodor Dreyer, para fazer Luz Silenciosa. O filme reúne atores não profissionais, integrantes de uma comunidade menonita do México. Religiosidade, modernidade, paixão, morte. Há um mistério da luz nesse filme raro. Você nunca viu nada parecido, mas os críticos costumam reagir melhor a ele que o público. Imovision WESTERN - Filho do ator fordiano Victor McLaglen, Andrew assina Shenandoah, sobre pai pacifista que pega em armas em busca do filho forçado a lutar na Guerra Civil dos EUA. James Stewart dá dignidade ao papel e o filme, o melhor do diretor, inspirou um musical da Broadway. Doug McClure, Rosemary Forsyth e Katherine Ross estão no elenco. Classicline