Nas prateleiras MUSICAL - Rafael Raposo está excepcional em Noel - O Poeta da Vila, de Ricardo Van Steen. O filme recria o universo do samba e traz Camila Pitanga como uma deslumbrante ?dama da noite?. Imovision, R$ 39,90 CLÁSSICO - Billy Wilder escreve e Ernst Lubitsch dirige A Oitava Esposa do Barba Azul, comédia que traz Gary Cooper no papel do célebre conquistador. Claudette Colbert está no elenco. Cinemax, R$ 44,90 NOIR - A bela atriz Sophie Marceau dirige e coestrela (com Christopher Lambert) A Chave do Mistério. Ele é o policial, ela, a mulher fatal. A combinação é explosiva, o título promete. Paramount, R$ 29,90 ÉPICO - Nicole Kidman é a aristocrata inglesa que inicia nova vida ao lado de Hugh Jackman em Austrália, de Baz Luhrmann. Grandes cenas, elenco carismático, um filme que vale (re)descobrir. Fox, R$ 39,90