Nas Prateleiras CLÁSSICO: A Lume lança Mulheres da Noite, um Kenji Mozoguchi de 1948, que investiga a alma feminina e é anterior à consagração do artista no Ocidente. Com várias referências a doenças venéreas, o filme é um duro retrato da vida no Japão, após a 2.ª Guerra. ROCK: Em Control, Anton Corbjin faz um fascinante retrato em branco e preto de Ian Curtis, vocalista do Joy Divison. O grupo dos anos 1970/80 integrou a dance music num rock melancólico que tem fãs até hoje. Sam Riley é excepcional no papel do protagonista. INFANTIL: Não se impressione com a rubrica porque os adultos também desfrutam as delícias de Kung Fu Panda, que integra o universo das artes marciais à animação. Um belo trabalho dos diretores John Stevenson e Mark Osborne.