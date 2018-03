Narrativa de James Joyce é tema de debate Hoje, das 19h30 às 21h30, ocorre o debate intitulado Joyce e o Fim da Narrativa Linear com a psicanalista, escritora e dramaturga Betty Milan e o escritor Luiz Ruffato, no Centro Cultural Banco do Brasil (R. Álvares Penteado, 112, centro, tel. 3113-3651). O programa, que integra o ciclo Psicanálise & Literatura, vai discutir de que maneira os grandes escritores do século 20, em especial James Joyce em suas obras-primas Ulisses e Finnegans Wake, utilizaram a psicanálise para reinventar a narração. O debate tem entrada gratuita - as senhas devem ser retiradas na bilheteria do CCBB a partir das 10 horas de hoje.