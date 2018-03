''Não podia parecer um videogame''

Doug Liman não esconde que o que o atrai não é o cinema autoral, mas sim o cinema espetáculo, aquele para curtir cenas de ação e efeitos especiais com um saco de pipoca na mão. O diretor iniciou a trilogia Bourne em 2002 (A Identidade Bourne), franquia que, segundo alguns produtores, influenciou até os longas recentes de James Bond. E após séries como The O.C. e dirigir Brad Pitt e Angelina Jolie em Sr. e Sra. Smith (2005), Liman retorna às telas falando sobre teletransporte em Jumper, que estréia hoje. Na entrevista ao Estado, o diretor comenta a escolha do tema e o prestígio atual dos filmes de ficção científica no mundo. Por que falar de teletransporte? O teletransporte não é nada especial, muitos super-heróis já fazem isso. Mas tudo fica interessante quando a próxima coisa que David Rice (Hayden Christensen) faz é roubar um banco. É isso que me faz gostar dele, vê-lo ficar inclusive mais mau-caráter. É um filme de anti-herói? Não exatamente, embora as pessoas o estejam chamando assim. Para mim, há coisas bastante heróicas nele. Ao longo do filme, as pessoas começam a se identificar com as razões de David e até entender que há justificativas nobres e honestas para se roubar um banco. Isso porque ele não tem vergonha do que faz e só está fazendo o que todos nós com aqueles poderes faria se estivesse no lugar dele. Afinal, quem nunca quis roubar um banco? Duvido que alguém passou a vida inteira dizendo ''eu nunca faria isso''. Você optou por filmar nas diversas locações do filme, em vez de usar efeitos especiais. Foi uma opção difícil de ser aceita pelos produtores? Queria rodar em todas as locações que são vistas no filme e não fingir que filmei lá, porque não queria que meu filme parecesse um videogame. Aquela cena de perseguição de carro em Tóquio é o Hayden realmente apostando uma corrida lá. Idem para as pirâmides, para o Ártico e para o deserto. E o orçamento de US$ 85 milhões deu para tudo isso? O orçamento era bem menor do que o necessário para filmar em todos esses lugares, por isso tivemos de contratar equipes locais. O difícil era que, quando estávamos começando a nos acostumar com o esquema local de filmagens, a gente já tinha de se mudar para outro país e começar o processo todo novamente. Filmamos em 11 países, como Japão, Itália, França, República Checa, Inglaterra. Acha que filmes de ficção científica no cinema perderam peso em relação ao passado? Eles são difíceis de se fazer e Hollywood também vem recrutando mais os diretores de peso para projetos com mais glamour, as grandes produções. Ou seja, acredito que a ficção científica hoje tenha perdido importância comparado com a época de Blade Runner. Mas você não vai abandonar o gênero, pois fará um filme sobre expedição lunar? Você sabe que, para o lançamento do filme, levamos jornalistas para lugares como as pirâmides, o Coliseu, etc. Um dos jornalistas me perguntou qual seria a locação do próximo filme. Eu disse: ''A Lua.'' O que não é mentira, não. Estou trabalhando num filme ambientado nas expedições lunares para colonização. Fica aí uma idéia de coletiva de imprensa. Se eu tiver orçamento, levarei os jornalistas para a Lua (risos). Você realmente gosta de ''filmes pipoca''. Não gostaria de fazer algo mais autoral? O esquema de cinema independente tem grande influência na maneira como filmo, mas fazer blockbusters é quase como inventar um remédio. Move grande quantidade de pessoas, cérebros e isso é o que me encanta. Consta que você se aproximou da história de Bourne porque sempre quis dirigir um filme de 007. Curiosamente, mesmo nunca tendo feito um 007, muitos dizem que a trilogia mudou os últimos filmes de James Bond. Chega a ser engraçado pensar nisso, mas mesmo tendo influenciado na saga de 007 no cinema, ainda adoraria dirigir um filme do espião. Difícil um diretor não querer contar uma história como essa, em locações exóticas e cenas sensuais, além de contar com atores excepcionais. Ainda quero fazer 007.