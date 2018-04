Não era de Van Gogh obra mais cara de museu Um dos maiores museus da Austrália, a National Gallery do Estado de Victoria, reconheceu ontem que um dos quadros mais valiosos de seu acervo, atribuído a Van Gogh, na realidade não foi pintado pelo artista holandês. Intitulado Retrato de um Homem, foi analisado por experts do Museu Van Gogh, de Amsterdam, que deram o veredicto. Gerard Vaughan, o diretor do museu, fez questão de declarar que não se trata de uma falsificação, uma vez que a pintura, de autor desconhecido e contemporâneo de Van Gogh, não teria sido criada com o intuito de passar por obra do holandês. O quadro estava avaliado em US$ 15 milhões.