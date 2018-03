Nada impedirá a melhora

Data estelar: Vênus e Netuno em sextil; Lua atinge a fase quarto crescente no signo de Aquário. Enquanto isso, aqui na Terra as convulsões da atualidade não vão obliterar as mudanças de longo alcance, mas as incentivarão, porque nossa humanidade está farta de existir aquém de suas reais necessidades e talentos, acotovelando-se com a injustiça e a ilusão. Nós, os seres humanos, não somos meros produtos do meio ambiente. Nós, os seres humanos, produzimos nosso próprio ambiente quando a oportunidade se evidencia. Que outra melhor oportunidade para criar uma nova civilização do que a convulsão e colapso da atual? Existimos no prefácio de uma vida mais rica e iluminada, o que acontece na atualidade são as preliminares para a instalação de uma dinâmica humana que se aproxima muito do que imaginamos ser a divindade. ÁRIES 21-3 a 20-4 O exercício da traição é motivado por uma estranha mistura de ambição, medo e culpa. Por isso, compreenda a verdadeira natureza de uma traição, pois julgá-la e condená-la não seria a melhor forma de solucionar o problema. TOURO 21-4 a 20-5 Enfrente os fatos, ainda que sua alma trema de medo por causa disto. Uma vez que se toma a iniciativa de enfrentar os fatos, a alma percebe que o medo era teórico, porque na prática as coisas melhoram muito depois do enfrentamento. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Mudar o mundo significa mudar as pessoas. Você não pode mudar outras pessoas, mas pode mudar sua própria alma, inserindo uma outra orientação diferente da habitual aos pensamentos e sentimentos. Reorientar-se é um ato de poder. CÂNCER 21-6 a 21-7 A vida pode acontecer sem você, mas com certeza você não gosta nem de pensar nesta idéia. Sabe por quê? Por que a vida também acontece através de sua presença e, por isso, sua alma quer participar ativamente desta. Hora de acontecer! LEÃO 22-7 a 22-8 Cada pessoa aspira seriamente à resolução de seu destino, sem no entanto conseguir explicá-lo. Este é o impulso básico e vital, o qual atualmente informa ser necessário orientar-se numa direção diferente daquela que a civilização propõe. VIRGEM 23-8 a 22-9 As pessoas tolas e invejosas confundem sorte com mérito, já que se convencem de tudo acontecer ao acaso. Enquanto isso, quem tiver mérito aproveitará todas as circunstâncias ao seu favor, o que acabará parecendo que é sorte. LIBRA 23-9 a 22-10 Neste momento, sua alma é capaz de olhar para o passado sem culpa nem remorso e, por isso, convencer-se de que não poderia ter acontecido nada melhor do que aconteceu, a despeito de toda a dor que resultou dos erros que foram cometidos. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Ganhar ou perder são condições que se alternam entre si. Você já ganhou, você já perdeu e, por isso, a única certeza com que sua alma pode contar é esta alternância, sem saber ao certo qual das duas acontecerá imediatamente. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Que nada prejudique o delicado equilíbrio interior que habilita você a perceber com clareza que as coisas procedem da melhor forma possível, ainda que a aparência seja de duvidosa reputação. A percepção é clara e vibrante. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 O sonho de um mundo melhor é constantemente ameaçado pela tendência a se tratar tão importante assunto como algo banal. Porém, pense, se sua alma deixasse de sonhar com um mundo melhor, o que restaria para viver? AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Aquela busca de alguém que se sintonize plenamente com sua alma seria impossível sem uma idéia básica de as coisas, no Universo, serem feitas umas para às outras, aguardando apenas pelo encontro mágico que as unirá para sempre. PEIXES 20-2 a 20-3 A luz e o amor governarão o mundo, você duvida? Se duvidar é porque você anda nos lugares errados, o que não seria problema em si mesmo. O problema consiste em andar pelos lugares errados e convencer-se desses serem os melhores do mundo.