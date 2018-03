Nada de alarmismo, só despreocupação

Data estelar: Mercúrio e Netuno em quadratura; a Lua será Vazia das 11h44 às 19h09, horário de verão de Brasília. Enquanto isso, aqui na Terra é propício que nossa humanidade se despreocupe, apesar das notícias alarmantes que circulam por aí. Neste momento, a mais eficiente contribuição que as pessoas podem oferecer para acalmar os ânimos do mercado e para que as idealizações positivas vinguem e floresçam é a prática da sagrada arte da despreocupação. Acontece que quanto maior for a ansiedade e o nervosismo, mais perigo corremos de que a onda tirânica travestida de boas intenções encontre receptividade na alma daqueles que, de tão ansiosos, aceitariam medidas emergenciais para solucionar algo que só com muita paciência, firmeza e boa vontade poderia ser superado. Por isso, nada de se alarmar durante a Lua Vazia. Despreocupem-se e alegrem-se! ÁRIES 21-3 a 20-4 O encantamento produzido pela sedução será sempre um bálsamo, mas desafortunadamente não há como fazê-lo durar, é efêmero. Por isso, desfrute o encantamento assim que aparecer, sem tentar esticá-lo. Depois, outro encantamento surgirá. TOURO 21-4 a 20-5 Palavras doces e belas são um bom começo de relacionamento. Porém, depois virá a hora em que as palavras terão de se comprovar na prática. Se isso não acontecer, então virá uma nova onda da velha e conhecida frustração. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Enquanto for difícil envolver-se nas tarefas simples do cotidiano, melhor será entregar-se à imaginação. Porém, faça isso com bom senso, sem colocar em risco outras pessoas por causa de sua vontade de viajar por outros mundos. CÂNCER 21-6 a 21-7 Entre uma obrigação e outra, no meio dos compromissos maçantes do dia-a-dia acena a possibilidade de envolver-se em situações passionais. Este é o momento em que se torna propício abandonar a teoria e passar para a prática. LEÃO 22-7 a 22-8 Idéias novas e brilhantes não faltam, o que falta é vontade de realizá-las. As pessoas querem ser reconhecidas pelas idéias, mas acontece que as idéias não têm dono. Quem for capaz de realizar as idéias é que se torna dono delas. VIRGEM 23-8 a 22-9 Permita-se um pouco de trapalhadas, não seria possível preservar a eficiência num dia como hoje. Por isso, faça a si menos cobranças e, enquanto isso, desfrute com leveza as trapalhadas que por ventura acontecerem. LIBRA 23-9 a 22-10 Ainda que se exalte todos os dias o poder da imaginação, mesmo assim continuará sendo pouco, porque nossa humanidade não consegue compreender o alcance dessa capacidade. Enquanto isso, pinte e borde, imagine tudo que você quiser. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Durante alguns instantes, não haverá diferença entre a imaginação e a realidade concreta. Este momento mágico ficará gravado na alma, mas não poderá ser compartilhado. Em geral, as pessoas consideram isso um acesso de loucura. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Todas as especulações feitas em cima de suspeitas beiram a paranóia. Talvez esse tipo de exercício mental pareça satisfatório, porque conecta os acontecimentos, mas no fim dá em estresse desnecessário, porque nada se comprova. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Nunca será fácil saber com certeza a natureza da pessoa com que você se relaciona. É normal a disparidade entre o discurso e a prática, mas seria sábio que você valorizasse mais a prática do que o discurso para julgar alguém. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Para algumas pessoas, sua presença representa tudo que de enlouquecido acontece no mundo. Para outras, sua presença inspira e incentiva a experimentação de caminhos inovadores. Mas, para você, o que sua presença representa? PEIXES 20-2 a 20-3 A única e verdadeira forma de entender o que acontece no mundo e o sentido desta crise global é você endereçar-se ao espírito, informando-se através da intuição. A intuição informa ao passo que os noticiários fazem o contrário.