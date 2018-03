Nada a ver? Data estelar: Vênus e Plutão em trígono; a Lua Cheia será Vazia das 10h52 às 17h01, horário de Brasília. Enquanto isso, aqui na Terra a civilização humana tenta argumentar que os desastres que vão acontecendo estão desvinculados dos pecados cometidos no passado remoto ou recente; nada tem a ver com nada. Porém, como a Vida é Uma, quando nossa humanidade peca, ela só faz mal a si mesma. Assim como as rodas se integram ao veículo, também os erros cometidos acompanham os passos da civilização. Uma explosão atômica aqui, vários incidentes misteriosos por lá; um montão de atitudes corruptas nos governos por aqui, maior incidência de crimes, estupros e pedofilia por lá. Nada tem a ver com nada, argumentam os humanos civilizados. Só que tudo é interdependente pela lei amorosa que estrutura a Vida que nos anima e na qual experimentamos ser. ÁRIES 21-3 a 20-4 Contra tudo e contra todos, assim andam as coisas. Porém, nesse mar de contrariedades acontecem coisas bem interessantes também. É que nada criativo poderia nunca acontecer se ninguém se atrevesse a contrariar a onda da normalidade. TOURO 21-4 a 20-5 A pressão não é imaginária, é a mais pura tradução do olhar de inúmeras pessoas que aguardam ansiosas pela atitude que você tomará, ou que deixará de tomar. Essa é a ansiedade do goleiro na hora do pênalti, um momento crucial. GÊMEOS 21-5 a 20-6 As atitudes emergenciais e impulsivas vão apenas tampar alguns buracos, mas o assunto da atualidade é mais profundo, requer que você pense a longo prazo, além dos obstáculos que requerem essas atitudes impulsivas e emergenciais. CÂNCER 21-6 a 21-7 Uma grande coragem é requerida para pensar no benefício da maior quantidade possível de pessoas. Por quê? Porque num primeiro momento esse tipo de pensamento pareceria colocar em risco seus interesses particulares. LEÃO 22-7 a 22-8 Tudo que você desejar se realizará e é nisso mesmo que mora o perigo porque, você conhece sua própria alma a fundo para reconhecer a natureza de todos os desejos que ardem no íntimo? Tudo que se deseja se realiza, eis o perigo. VIRGEM 23-8 a 22-9 A ampliação das perspectivas só serve, por enquanto, para estimular o entusiasmo e renovar o sentimento de que a vida vale a pena. A partir de agora, o bom andamento de tudo dependerá de sua capacidade administrativa. LIBRA 23-9 a 22-10 A diversidade de assuntos e pessoas com que você tem de conviver atualmente é um dos pontos principais de desconforto, porque não é fácil lidar com as divergências. Porém, esse é o caldo de cultivo para a criatividade. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 O lar é onde seu coração estiver. Nem sempre isso é assim naquilo que formalmente se chama de família ou lar, porque em geral é nessa dimensão onde se processam as maiores discordâncias e tumultos. Onde está seu coração? SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 O retorno à simplicidade garantirá que sua inteligência encontre soluções bastante eficientes para os problemas que você mesmo criou. A inteligência, de sofisticada que é, geralmente cria problemas em vez de solucioná-los. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 A rotina é boa, mas acaba se tornando inimiga do divertimento e da criatividade. Neste momento, você pode revirar a situação ao ponto de fazer com que assuntos de seu interesse ingressem em outro caminho diferente. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 As incertezas são enganosas, porque sua função é tornar sua mente atenta para discriminar o certo do errado. O engano das incertezas é elas parecerem sólidas, mas na prática desmontam como castelo de cartas ante o olhar da alma. PEIXES 20-2 a 20-3 Brincar é tão importante quanto aprender a matemática e ter de agir de forma séria e civilizada todos os dias de sua vida. Cada dia que passa sem você se envolver nalguma brincadeira é um dia vivido apenas pela metade.