Nachtergaele vence festival no Uruguai A Festa da Menina Morta, do ator e diretor brasileiro Matheus Nachtergaele, foi escolhido o melhor filme latino-americano do 27º Festival Internacional de Cinema do Uruguai, que anunciou seus vencedores na noite de sábado. Tony Manero, coprodução de Brasil e Chile, e La Question Humaine, produção francesa, dividiram prêmios na categoria de melhor filme estrangeiro, cujo principal vencedor foi o belga As Oficinas de Deus. Outros premiados do festival, organizado pela Cinemateca Uruguaia, incluem o documentário The Thirst of a Stone Sea, do servo Vladimir Perovic, e o curta El Mal de Schneider, do espanhol Daniel Chiado.