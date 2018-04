Na trilha dos primeiros pensadores

O conceito de filosofia pré-socrática oculta, por vezes, dois tipos de preconceitos. O primeiro deles consiste em considerar que todo o pensamento anterior a Sócrates e Platão é incipiente, pouco elaborado. Seria uma espécie de infância da filosofia, os primeiros passos de um mundo que começa a olhar para si mesmo e a construir os alicerces de todo o saber ocidental. O segundo é supor que exista uma ruptura absoluta entre as idéias dos primeiros filósofos gregos (também chamados de físicos) e os filósofos seguintes. Na verdade, nenhuma das duas interpretações parece condizer com a grandeza dessa que deve ser considerada a verdadeira ''''aurora'''' não apenas da filosofia, mas da própria razão humana (no sentido mais estrito que podemos dar a esse termo). De fato, num certo sentido, os gregos realmente inventaram a razão e isso quer dizer que eles inventaram uma nova forma de conhecer, de perscrutar o mundo. Inventar a razão quer dizer, em última instância, inventar ferramentas para conhecer a realidade. E ainda que se diga que só com Platão e Aristóteles a filosofia começa a ser verdadeiramente sistematizada, não é menos verdade, como diz Nietzsche, que os primeiros filósofos inventaram todos os arquétipos que seriam utilizados posteriormente (além de terem inventado a própria ciência ocidental, com seus conceitos universais). Longe, porém, dos costumeiros questionamentos do nosso tempo (se a razão pode ou não conhecer o mundo, se o mundo existe como o percebemos ou se sempre haverá um abismo entre a percepção e a realidade, etc.), os primeiros filósofos lançaram-se (meio como os navegadores e descobridores do século 16) em mares revoltos e desconhecidos. De fato, a realidade não se deixa capturar facilmente, eis o que os primeiros filósofos perceberam tão logo seus olhos se abriram para o mundo. Mas ao contrário de pensar que essa primeira filosofia é a mais simples e que deve estar na base do ensino filosófico, o célebre estudioso John Burnet defende, em sua brilhante obra A Aurora da Filosofia Grega (lançada numa co-edição Contraponto/PUC-Rio), que estamos diante de um elaborado e complexo pensamento (que talvez só devesse ser estudado depois de percorrida a longa estrada do pensamento filosófico). Para Burnet, que - nesse livro - organizou, traduziu e comentou (de modo original e, por vezes, polêmico) os fragmentos dos chamados filósofos pré-socráticos, é preciso estar preparado para retomar os caminhos tortuosos que tais pensadores trilharam. Para começar, Burnet tenta mostrar que Sócrates (e também Platão) está bem mais perto dos primeiros filósofos do que se imagina (o que, por si só, já derrubaria o mito sobre uma ruptura absoluta entre a filosofia que se ''''elaborou'''' antes de Sócrates e a que veio depois). É verdade que a partir de Sócrates (e, mais ainda, de Platão e Aristóteles) a filosofia começa a elaborar uma lógica e uma ética, afastando-se, cada vez mais, das antigas questões cosmológicas dos primeiros filósofos. Mas essa mudança é explicada por Burnet como uma necessidade natural de pensar as próprias bases do conhecimento, já que profundas divergências entre a ciência e o senso comum começaram a se fazer presente. O problema é que a filosofia acabou, de certo modo, esquecendo completamente o mundo (chegando algumas escolas, como sabemos, a negarem a própria possibilidade de um conhecimento real do que está fora de nós). Dessa maneira, segundo Burnet, a verdadeira herdeira desse primeiro saber é a ciência, que não põe sob suspeita a existência do mundo e de nossas percepções. Se o conhecimento científico também pode ser questionado por sua crença absoluta num objeto dado, nem por isso Burnet está incorreto em dizer que a ciência ''''pensa o mundo à maneira grega'''' (ou, talvez fosse melhor dizer, à maneira ''''pré-socrática''''). Um bom exemplo disso é que a física ainda hoje busca a partícula mais elementar da matéria, tal como os primeiros filósofos jônicos buscavam a physis, a natureza primeira e material de todo o universo. Na verdade, impressionados com a transitoriedade das coisas, com os ciclos e com essa espécie de ''''guerra dos contrários'''' que parece estar na base do mundo (o dia e a noite, o quente e o frio, a vida e a morte...), os primeiros filósofos foram em busca de uma base comum de onde tudo tiraria sua gênese e para onde tudo retornaria. Esse é o verdadeiro sentido do monismo grego. Eles chamavam a isso de o ''''sempre novo'''' e ''''imortal'''', algo que certamente confundiu as mentes mais metafísicas, que julgavam tratar-se de um princípio imaterial ou espiritual. Enfim, apesar de todos os avanços empíricos das ciências de outros povos (que foram devidamente incorporados pelos gregos), os helênicos inventaram uma nova forma de decifrar o mundo, criando parâmetros universais. Já não se tratava mais de agricultura ou de represamento de rios, mas de entender o processo geral de funcionamento da matéria e do mundo. Eles foram os primeiros, como diz Burnet, a produzir ''''uma compreensão unitária e racional do universo''''. É nesse sentido que podemos dizer que as ciências ocidentais nasceram com a filosofia no século 6º a.C., representando uma profunda ruptura com o mundo mítico e religioso. Dentre tantas polêmicas trazidas por essa obra, publicada originalmente em 1892 (depois de Hermann Diels ter, em 1878, reunido todo o material remanescente desse período), a idéia de Parmênides como o ''''pai do materialismo'''' é ainda bastante provocadora, tanto quanto a idéia de que a realidade do mundo está na forma e não na matéria era de Pitágoras, antes de ser de Platão. Seja como for, o que Burnet pretende mostrar é quanto o pensamento desses primeiros filósofos é complexo e em nada inferior ao que veio depois. O que não podemos esquecer é que independente dos conceitos utilizados (e mesmo antes de uma sistematização do saber filosófico), esses primeiros filósofos olharam para o mundo e tentaram decifrá-lo de um modo como nunca havia sido feito antes. Para Nietzsche, trata-se do próprio apogeu do pensamento humano e, como um bom iconoclasta que era, chegou mesmo a dizer que Sócrates era um marco, mas o marco da decadência. Ele representava, para Nietzsche, o fim de uma grande era, que ele chamou de a ''''Idade Trágica dos Gregos''''. Enfim, estamos diante de um monumental trabalho de erudição e de tentativa de ''''perscrutar'''' os primeiros filósofos ''''lá'''' em seu próprio mundo, deixando-os falar com suas ''''próprias palavras''''. Voltando a Nietzsche, ele está certo em dizer que essa filosofia estava inextrincavelmente ligada à vida. Nem mesmo os conceitos poderiam atrapalhar essa relação visceral ou quase ''''carnal'''' com o mundo. Digam o que disserem, o que há de mais trágico e afirmador nesses primeiros pensadores é o fato de entenderem o homem como parte do mundo, levando às últimas conseqüências a profunda relação que existe entre todas as coisas. O homem aqui também não está só, mas também não está com os deuses.