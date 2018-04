Na passarela do altar Vestido da noiva, das madrinhas, das convidadas... casamento não deixa de ser um evento de moda, não? Por isso, o tema foi escolhido para inaugurar, no dia 29, o Tamanho Único, novo programa de moda do GNT. Primeira convidada, Sarah Oliveira mostra seu vestido de noiva e conta sobre seu casório à repórter Patricia Koslinksi.