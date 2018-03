Na Natureza Selvagem, a trágica descoberta da finitude da vida O cinema é um assunto sério, no entender do ator e diretor Sean Penn. Não somente diversão. Nos últimos anos, Penn mantém uma coerência exemplar, escolhendo temas que geralmente questionam os limites do homem e expõem suas imperfeições. É o caso de Na Natureza Selvagem, dirigido por ele, destaque do Telecine Cult, às 19h25. Trata-se da história real de Christopher McCandless (Emile Hirsch), um jovem rapaz que abandona sua vida de conforto para buscar a liberdade pelos caminhos do mundo, uma viagem que o leva ao Alasca selvagem e ao desafio supremo. Convencido de que pode controlar seu destino - pensamento comum, aliás, entre os jovens -, McCandless defronta-se contra a finitude da vida de uma forma amarga e trágica. Penn não transforma a trajetória do rapaz em um julgamento moral. Tampouco valoriza suas obsessões - prefere, sim, retratá-lo a uma distância comedida, quase documental, permitindo que o caminhar de McCandless pelo país revele a face amargurada da América. Destaque também para a bela trilha sonora de Eddie Vedder, que pontua com extrema delicadeza a gloriosa derrocada do rapaz. Um filme que deixa marcas no espírito.