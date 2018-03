Na margem contrária de seu destino

Data estelar: Mercúrio e Urano estão em trígono, a Lua cresce no signo de Sagitário. Enquanto isso, aqui na nave Terra nossa humanidade é destinada cosmicamente a engrandecer tudo com sua presença, produzindo obras agradáveis que aumentem a beleza e prosperidade de tudo. Evidentemente, essa mesma humanidade tem andado na direção contrária do seu destino, e apesar de ter-se acostumado com a aparente ignorância do Universo em relação ao pecado cometido, esqueceu que para este o fator tempo não é importante, pois conta com a própria eternidade para fazer com que tudo ande na linha. No ciclo atual, nossa humanidade se depara com o erro crucial de ter andado pela margem contrária do seu destino, ou seja, em vez de engrandecer o mundo com sua presença o amesquinhou e apequenou. Resultado? Miséria em vez de prosperidade ou felicidade. ÁRIES 21-3 a 20-4 É muito importante planejar e sonhar, pois ainda que do ponto de vista prático nada demais possa ser feito, o exercício do planejamento manterá sua alma viva o suficiente para que, quando tudo se tornar oportuno, não haja atraso nenhum. TOURO 21-4 a 20-5 Seus interesses foram de encontro aos de outras pessoas e, enquanto o estado de conflito perdurar, as coisas não sairão do lugar. O melhor a fazer perante isso é exercitar-se na arte da guerra, sem ter em mente derrotas nem vitórias. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Relacionar-se bem é a verdadeira alma do negócio, pois estabelecendo vínculos sólidos e importantes você poderá emergir triunfante, ainda que não tenha recursos próprios para realizar tudo que deseja e anseia. CÂNCER 21-6 a 21-7 Dê o seu melhor no trabalho, sem se importar se as tarefas imediatamente necessárias parecerem muito aquém do que a sua ambição estipularia. O que importa não é o tamanho da tarefa, mas o valor que sua alma lhe outorgar. LEÃO 22-7 a 22-8 Hoje é um daqueles dias em que a alma paira acima de toda e qualquer circunstância, provando com isso que, afinal, o destino humano não depende tanto das circunstâncias, sendo a alma a principal força que determina o destino. VIRGEM 23-8 a 22-9 Dá para fazer bastante coisa hoje, desde que, é claro, sua alma tenha a boa vontade de aplicar o entusiasmo em assuntos práticos. Sempre haverá seduções outras para distrair você, e sua será a decisão sobre o que fazer com elas. LIBRA 23-9 a 22-10 Aplique a generosidade, essa virtude grandiosa, nos pequenos assuntos cotidianos, atendendo-os com todo carinho e boa vontade. Uma atitude assim vai engrandecer o que for pequeno, tudo o contrário de como funciona o tempo moderno. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Contabilize sabiamente seus recursos, estendendo a equação a tudo que estiver além do dinheiro, pois assim sua alma perceberá claramente que tem à disposição muito mais do que imaginava. Faça isso em nome da verdade. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Hoje é dia de brilhar, o que, apesar de ser uma condição muito boa, no momento atual a evidência faria sua alma correr o risco de tornar-se alvo de insultos e críticas, pois os ânimos humanos não andam lá essas coisas, não é mesmo? CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Sua vida interior é rica o suficiente para atrair pessoas que suspeitam haver algo mais por trás da máscara de pessoa responsável e cumpridora de obrigações. Essa riqueza só será compartilhada com quem assim o merecer. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Brilhar no centro do palco nem sempre é a melhor pedida, pois quando chega a hora maldita em que as pessoas buscam culpados para malhar, a alma que estiver no centro do palco será a escolhida para receber insultos e bofetadas. PEIXES 20-2 a 20-3 O primeiro passo da prosperidade depende da imaginação, enquanto todos os outros dependerão de trabalho, esforço freqüente, incansável e paciente, de modo que as idéias se transformem em obras concretas. Você sabe tudo, só falta a prática.