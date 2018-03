Na Itália, as Giocondas de várias mídias Vinci, cidade italiana em que nasceu o renascentista Leonardo da Vinci (1452-1519), presta homenagem ao artista e à sua célebre Mona Lisa, que fica abrigada no Louvre, em Paris, com uma exposição que perpassa cinco séculos de reproduções e recriações em diversas mídias e meios (muitas que se encontra na internet ou mesmo feitas em pintura ) a partir da figura da Gioconda. A mostra, inaugurada hoje no Museo Ideale Leonardo da Vinci e que ficará em cartaz até 30 de setembro, também apresenta textos e documentos que tratam da obra (realizada em período entre 1503 e 1514), de sua história e mistérios que a rondam.