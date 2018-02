Na disputa pela bola

Outubro é o mês marcado para o Clube dos 13 acertar os ponteiros com Globo ou Record para a compra do Campeonato Brasileiro a partir de 2009. Segundo o vice-presidente Comercial da Record, Walter Zagari, a rede mantém a proposta de R$ 500 milhões por ano, pelo Brasileirão de 2009, 2010 e 2011, uma verdadeira fortuna se comparada ao montante oferecido pela Globo. A rede pagará R$ 250 milhões pelo campeonato até 2008 e promete aumento para continuar com o evento a partir de 2009, em uma renovação de contrato. A conquista do Campeonato Brasileiro é uma das principais metas da Record após a compra dos direitos da Olimpíada de 2012, pela bagatela de US$ 60 milhões. A emissora conta com pelo menos quatro fortes parceiros comerciais interessados em ajudá-la a tirar o futebol da Globo. Mesmo assim, a Record está disposta a arcar com um prejuízo considerável nos dois primeiros anos de exibição do campeonato. A recuperação do investimento viria apenas em 2010. A Globo, por sua vez, confirma total interesse no campeonato, e continua negociando com os clubes.