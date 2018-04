Na Croisette Os cinéfilos de carteirinha vão amar saber que a joint Bavaria Media e Bavaria Film International, após restaurar Berlim Alexanderplatz para lançar em DVD o clássico de Rainer Werner Fassbinder, vai fazer agora a mesma coisa com Deep End, de Jerzy Skolimowski, que passou no Brasil como Ato Final. A imprensa ?feminina? ainda não se recuperou do choque. Integrante do júri, Robin Wright Penn (foto) - Sean Penn e ela estão pela terceira vez se separando - estava tão deslumbrante na cerimônia de abertura que muitos dizem que, há tempos, Cannes não via tanto glamour. Ela vestia um longo de lamê assinado por Elie Saab. Helena Ignez está em Cannes para mostrar A Canção de Baal. A diretora, que trabalha atualmente na montagem do novo Bandido da Luz Vermelha, disse que o filme que realizou a partir do roteiro de Rogério Sganzerla, com Nei Matogrosso, "está lindo".