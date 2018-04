Na cola do BBB

Festas patrocinadas, provas patrocinadas, delivery muito bem patrocinado, até as saídas do confinamento terão os "nossos" patrocinadores. A mina de ouro do Big Brother Brasil, da Globo, serviu de inspiração para os moldes comerciais de A Fazenda, da Record. A emissora já colocou à disposição do mercado publicitário o plano comercial de A Fazenda. Nele, há as tradicionais cotas de patrocínio nacionais, quatro, a R$ 26,5 milhões cada uma, e uma cota local, ao custo de R$ 5,3 milhões. O reality show, que deve estrear no início de junho, oferece ainda possibilidades comerciais nos produtos manuseados pelos famosos confinados. No pacotão comercial estão previstas oportunidades de merchandising em serviços de delivery que chegarão à casa, em alimentos e bebidas que abastecerão as festas do programa e na elaboração de provas temáticas. Até uma carroça personalizada com a marca de um patrocinador - veja bem, o reality se passa em uma fazenda - é oferecido no pacote. Entre os prêmios do programa haverá "saídas premiadas", que podem levar os participantes a pontos de venda da marca patrocinadora.