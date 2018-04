Na Band, fé dá ibope

A Band passa por um dilema em sua programação matinal: o Dia Dia, atração que estreou em março na emissora, registra menos audiência que o Show da Fé, religioso que loca horário no canal. Segundo medição do Ibope na Grande São Paulo, a atração comandada por Patrícia Maldonado, Lorena Calábria e Daniel Bork não consegue alcançar nem 1 ponto de média de audiência em muitos dias. Na segunda-feira passada, a atração alcançou média de 0,4 ponto de audiência, enquanto o Show da Fé, que vai ao ar às 21 horas, registrou média de 1,3 ponto. Na quarta-feira não foi diferente: o Dia Dia obteve média de 0,7 ponto, enquanto o culto eletrônico de RR Soares ficou com 1,2 ponto. Na última sexta-feira, o Show da Fé obteve 1,3 ponto e o Dia Dia, 0,8 ponto. A Band, por meio de sua assessoria, lembra que essa comparação tem de ser feita com ressalvas porque os programas vão ao ar em horários diferentes, e o total de TVs ligadas à noite soma o triplo do número de TVs ligadas pela manhã. A rede destaca que o Dia Dia aumentou a média do horário de 0,8 para 1,2 ponto e que tem trabalhado para elevar esse ibope.