Mutações: o assustador mundo novo da evolução radical

A passagem do homo habilis para o erectus nenhum de nós viu. A do neandertal para o sapiens, tampouco. Já a do sapiens para o - como chamá-lo? Homo transilis? Ciborguense? Frankenstecno? Transgenóide? - poucos de nós perderão. Seus protótipos já andam por aí, de passagem, em ''''soft opening'''', evoluindo como, digamos, Steve Rogers, aquele franzino soldado que saiu de um laboratório das forças armadas americanas como o superanabolizado Capitão América. Darwin adoraria ver onde foi desembocar o evolucionismo. Continuamos descendendo do macaco, mas a biotecnologia queimou tantas etapas e abriu tantos horizontes que não sabemos até quando seremos meros sapiens ou se já não somos mais o que éramos ou fomos. Avanços avassaladores da engenharia genética, da robótica e da nanotecnologia há tempos alteram nossas mentes, nossas memórias, nossos metabolismos, nossas personalidades, nossa progênie - quem sabe, um dia, até nossas almas serão modificadas em laboratórios e centros de pesquisas, e todos sonharemos com ovelhas elétricas, como os andróides de Blade Runner. Aonde nos levará essa evolução radical? Ao céu da longevidade, da saúde perfeita, da inteligência superior, da força hercúlea, da memória prodigiosa, da resistência à dor, da comunicação telepática, num mundo organicamente integrado, sem fome, sem doenças, sem desigualdades sociais, ecologicamente equilibrado e com acesso irrestrito à informação? Ou ao inferno da entropia (mais Hulk, menos Capitão América), de abusos capazes de provocar sérios e imprevistos efeitos colaterais, com danos ainda mais catastróficos ao corpo humano, ao meio ambiente e à economia? É dessas perguntas que parte um estudo precioso de Joel Garreau, Radical Evolution, repleto de revelações sobre o admirável mundo novíssimo das pesquisas biotecnológicas e das mutações humanas, há dois anos à espera de uma tradução brasileira. Sua questão última (''''o que, a essa altura, significa ser humano?'''') permanece em aberto. Obra de divulgação científica, jornalisticamente impecável, promove uma sucessão de assombros (ah, se vocês soubessem o que é um exosqueleto e conhecessem o currículo de invenções de uma agência de projetos avançados chamada Defense Advanced Research Projects Agency!), perplexidades (são incontáveis as provas de que vivemos o maior desafio humano dos últimos não sei quantos milhões de anos), preocupações (vírus para fins pacíficos podem virar armas letais nas mãos de um terrorista, nanorobôs com surtos homicidas) e questões éticas (que nos remetem aos alertas de Bill Joy, ''''o Thomas Edison da Internet'''', Edward Tenner, Charles B. Perrow e outros abalizados profetas do apocalipse cibernético). O exosqueleto, cujo protótipo foi desenvolvido pelo exército dos EUA, é um uniforme que possibilita a um soldado carregar, nas costas, nos braços ou a tiracolo, 90 quilos do que quer que seja como se estivesse carregando pouco menos de 3 quilos. Não demora muito e o conceito de E-skin, recurso nanotecnológico que permite às pessoas ''''vestirem'''' a pele de seus ídolos do passado e do presente, deixará de ser uma fantasia, grife Mark Budz, lançada no romance futurista Idolon. Os direitos de imagem e propriedade física? Problemão jurídico. Mas, antes, uma questão ética. Poucos dias depois da publicação de Idolon (a R$18,28 na Livraria Cultura), a Unesco publicou um relatório sobre a Ética e a Política da Nanotecnologia. Seria bastante produtivo se, antes de acompanhar o curso ''''Mutações - Nova Configuração do Mundo'''', cada inscrito precariamente versado nas chamadas tecnologias GRIN (genética, robótica, informação e nanoprocessos) pudesse ler as 273 páginas de Radical Evolution (a R$ 68,38 na Livraria Cultura). Com a chancela do prof. Adauto Novaes e patrocínio da Petrobras, ''''Mutações'''' oferecerá 20 discussões sobre a evolução radical repertoriada por Garreau. Co-patrocinado pela Caixa Econômica Federal, a Fiat e os Sescs de São Paulo e Paraná, o curso se estenderá a cinco capitais, começando pelo Rio de Janeiro, no dia 20. ''''Foi o curso mais trabalhoso para montar, entre todos os que já organizamos'''', revela Novaes, que aproveitará a oportunidade para lançar a versão livro de seu curso anterior, O Esquecimento da Política, editado pela Agir e, de certo modo, uma prévia de algumas questões aprofundadas no novo ciclo de palestras. Por exemplo: o esvaziamento do convívio social e os entraves à ação política provocados pelas novas tecnologias. ''''Vivemos uma época prodigiosamente vazia, na qual concepções políticas, crenças, idéias, sensibilidades, enfim, formas de existência e visões de mundo que antes pareciam dar sentido às coisas perdem valor'''', constata e lamenta Novaes, esclarecendo que os valores humanos não desapareceram, apenas certos meios de expressão desses valores. Tecnizado e mercantilizado, já é outro o mundo que habitamos. Para entendê-lo, precisamos nos abrir para outros conhecimentos. A tecnociência exige novos saberes. Do contrário, jamais superaremos os dilemas (o que somos? onde estamos? para onde vamos?) alimentados pela ignorância tecnológica. ''''O estilo de vida e as concepções de mundo que hoje nos dominam são superficiais e mecânicos'''' - prossegue Novaes - ''''e as antigas definições são insuficientes para entendê-las.'''' À nossa frente ou ao nosso redor, uma autêntica revolução antropológica, que nada tem a ver com as revoluções históricas (a Francesa, a Soviética, etc.), uma transformação que, segundo Jean Baudrillard, corresponde a uma perfeição automática do aparelho técnico, a uma capitulação do pensamento diante do seu duplo técnico, a uma desqualificação do homem, da qual nem o próprio homem tem consciência. Além da liberdade, o homem teria perdido a imaginação de si mesmo. A técnica não está em nosso poder; somos nós que, sem nos darmos conta, estamos em poder dela, alertou Jacques Bouveresse. Duvidar disso é render-se a um preconceito e a uma ilusão antropológica, arrematou Bouveresse. O wittgensteiniano filósofo francês não virá para o curso. Em compensação, teremos Jean-Pierre Dupuy, expert em nanoética, para quem a ciência e a técnica dominantes em nossas sociedades não podem ajudar a preencher o vazio de sentido que parece afetá-las, justamente por serem elas as principais responsáveis por esse vazio. Ou pela exacerbação do ''''mal-estar'''' do mundo industrializado, com seus deprimidos, obesos, drogados e anoréxicos, os protagonistas da conferência da psicanalista Maria Rita Kehl. Outro francês presente, o geneticista Axel Khan, questionará o anti-humanismo moderno proposto há oito anos por Francis Fukuyama, o tecnocrata que ''''enterrou'''' a História com ela ainda viva e respirando. ''''Precisamos saber se nosso presente é fruto de uma mutação já consumada, ou se é transcrição para uma mutação ainda por vir'''', perguntará o diplomata e acadêmico Sergio Paulo Rouanet, partindo para uma defesa intransigente do humanismo da Renascença e do Iluminismo, de que ficamos órfãos por obra de uma ''''tecnociência cega'''', que nos transformou em mutantes, ''''tristes descendentes de uma humanidade perdida para sempre''''. Dos mais otimistas do curso, Rouanet encara de frente o ''''presente assustador'''' e nele procura os instrumentos para ''''uma verdadeira mutação'''', aquela prenunciada na Encyclopédie iluminista, em que o homem recupere a ''''capacidade de pensar o ser e programar seu destino, em vez de ser arrastado por uma tecnociência que lhe tira a visão do todo e o arrasta, como um turbilhão, em direção a um futuro não desejado''''. A cada 18 meses dobra o poder de processamento dos computadores. Essa é a Lei de Moore. A partir dela, Ray Kurzweil, autor de A Era das Máquinas Espirituais, calculou que o futuro pós-humano, pós-biológico, estará consumado em 2045. Ou seja, daqui a 38 anos, dar-se-á, finalmente, o que os biotecnólogos chamam de Singularidade Tecnológica, conceito derivado de um prognóstico de Irving J. Good, que em 1965 previu que em algum momento a inteligência artificial (leia-se: computadores) alcançaria o mesmo padrão de sofisticação cognitiva da inteligência humana, e logo poria seus criadores no chinelo, institucionalizando o primado do pós-humano ou do transumano. Pelas previsões de Kurzweil, estabelecida a hegemonia da inteligência artificial, surgirão organismos bio-cibernéticos e a evolução tecnológica ocorrerá de forma extremamente rápida, em escala e proporções inimagináveis. Humanos de todo o mundo, uni-vos! Nada tendes a perder, a não ser o que já não é vosso.