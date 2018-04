Música e política em muitas atrações

Tendência recente do cinema brasileiro, os documentários musicais marcam presença no 4º Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo. Entre vários títulos atraentes, existem dois em pré-estreia no fim de semana. Não deixam de mapear a mesma vertente musical. O Milagre de Santa Luzia, de Sergio Roizenblit, passeia pelo Brasil por meio da sanfona do lendário Dominguinhos, que estará hoje, com o diretor, às 21 horas, no CineSesc. Dominguinhos não viaja de avião. Seus deslocamentos se fazem por terra, em carro ou ônibus. Ao segui-lo com sua câmera, Roizenblit terminou fazendo um road movie musical brasileiro. No domingo, às 17 horas, no Memorial, Lírio Ferreira, coautor de Baile Perfumado e autor de Árido Movie, decifra não propriamente um enigma da música brasileira de raiz, mas lança luzes sobre um personagem que foi muito mais rico e complexo do que o cinéfilo (ou o ouvinte) podem crer. Humberto Teixeira passou à história como parceiro de Luis Gonzaga, o imortal rei do baião. O filme nasceu de um desejo da atriz e produtora Denise Dumont, filha de Teixeira, que, logo no começo do filme, falando diretamente para a câmera, anuncia seu desejo de saber quem foi esse pai de quem, durante muito tempo esteve afastada - mas de quem conseguiu se aproximar pouco antes que ele morresse. Teixeira não foi só o letrista e o compositor. Foi também o político. Todas essas faces, mais o pai, estão presentes no filme que leva o sugestivo título de O Homem Que Engarrafava Nuvens. O sucesso internacional do ritmo permite a Lírio Ferreira incluir em seu filme cenas de Silvana Mangano cantando o ?baixão de Ana? no filme famoso (Ana) de Alberto Lattuada, no começo dos anos 50. Baile Perfumado já devia boa parte de sua empatia com o público à música de Chico Science, que embalava a história do libanês Benjamin Abrão. Munido de uma câmera, esse mascate percorreu o sertão do Ceará, nos anos 30, documentando tanto o Padim Ciço quanto o lendário Lampião. Ferreira realizou depois um belo documentário sobre Cartola antes de viajar, agora, pela vida de Humberto Teixeira. Entre os convidados internacionais do Festival Latino está o diretor colombiano Camilo Matiz, que apresenta hoje às 20 horas seu média-metragem 1989, na Sala Cinemateca. A presença de Matiz na cidade coincide com uma nova fase do cinema da Colômbia, que este ano teve dois filmes no Festival de Cannes, o maior evento de cinema do mundo. Ciro Guerra é o diretor de Los Viajes del Viento, que integrou a programação da mostra Un Certain Regard, e justamente Matiz exibiu 1989 em outra prestigiada seção do evento, a Semana da Crítica. Matiz integrou com a produtora Zita Carvalhosa e com o diretor Heitor Dhalia, de À Deriva, a mesa que discutiu Cinema Latino-Americana e Internacionalização. O Festival Latino, vale lembrar, não apenas promove a exibição de filmes, mapeando os caminhos do cinema do continente, como também tenta eliminar as fronteiras que dificultam a circulação das cinematografias de língua hispânica no País. Matiz fez seu filme em inglês, com a duração de 48 minutos, o que pode dificultar ainda mais sua inserção no mercado. O cineasta defendeu-se - disse que era a duração necessária para seu filme e que não faria sentido acrescentar dez ou 15 minutos mais para favorecer o encaixe em sessões, digamos, mais ?normais?. Carioca radicado há 12 anos no Paraguai, José Eduardo Alcazar assina a coprodução paraguaio/brasileira Quero Que Você Leia o Pantagruel, que também terá sessão hoje na Cinemateca (às 18 horas). Alcazar filma em digital a história de um obcecado pelo livro famoso de Rabelais e que lê Pantagruel para uma garota que não se interessa nem um pouco pelo assunto. O diretor diz que, cada vez menos, busca fazer filmes acabados. Interessam-lhe os rascunhos, como essa história meio inconclusiva. Alcazar participou ontem de uma mesa como ouvinte, mas não se furtou a deixar registrada sua opinião - ele acha que a tecnologia digital barateia os custos, mas não resolve o problema da exibição. É preciso investir em salas alternativas, para que filmes como o dele - e outros desse festival - cheguem ao público. Serviço Memorial. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, tel. 3283-4757 Cinemateca. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, tel. 3512-6111 CineSesc. Rua Augusta, 2.075, tel. 3082-0213 Grátis. Até domingo