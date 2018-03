Música de Godard invade céu e inferno Há uma raridade hoje no Telecine Cult, às 18h30. O canal de cults da TV paga exibe um dos filmes recentes de Jean-Luc Godard. Nossa Música é de 2004. O filme com Sarah Adler e o próprio Godard divide-se em três atos - Inferno, Céu e Purgatório. Entre a Divina Comédia e o Inferno de Dante, Godard situa seu purgatório em Sarajevo, após a guerra, misturando realidade e ficção. Seu paraíso, ironicamente, é uma praia ''protegida'' por marines dos EUA e o inferno é qualquer lugar do mundo onde exista guerra (ou as pessoas sejam estimuladas a consumir). Godard não é para todos os gostos, mas no caso de Notre Musique é bom ir logo destacando. Quem gosta deste filme gosta muito e acha que é uma das obras-primas do autor.