Music-Hall volta ira contra a plateia

A julgar pelo seu trabalho atual, a Companhia da Mentira não adotou esse nome para sinalizar um propósito. O espetáculo que apresenta agora, no Projeto Vitrine, tem, à guisa de prólogo, uma verdade amaríssima. Durante minutos - não sabemos a duração exata do tempo - o público de Music-Hall é submetido à obscuridade total e ao silêncio desconcertante que a vedação acústica e visual da sala de espetáculo permite. A escuridão e a ausência absoluta de ruídos tornam-se uma espécie de clausura sufocante sem ponto de referência, um vazio desconcertante para os espectadores. Temos, assim, a oportunidade de experimentar, antes de qualquer outra coisa, a condição de abismo. É como um abismo trevoso - esta é a verdade dura que a encenação sugere - que somos vistos por quem está no palco: "Às vezes eles me interrompem, mas pra mim tanto faz, daqui a gente não escuta, ou muito pouco, e não dá para enxergar, e o que não vejo - é o que digo sempre (...) aquilo que não vemos não existe..." Não é, certamente, um modo simpático de propor o diálogo entre o palco e a plateia, mas, ao longo da história da arte, não têm sido raro que os movimentos de renovação critiquem, entre outras coisas, as aspirações e o comportamento do público. Visto pelo artista como uma alteridade cortejada e temida, em geral visto também como árbitro incompetente de um jogo cujas regras ignora, o espectador de teatro é o pior representante da categoria público. Está lá protegido pela escuridão e pelo anonimato enquanto à sua frente, visível e vulnerável, evolui o intérprete. Do palco é possível ser atingido pelas variadas formas de manifestação da indiferença ou pela agressividade direta dos descontentes. Trazer à tona da representação a animosidade secreta que permeia as relações entre palco e plateia é, portanto, desvendar uma faceta constitutiva do encontro teatral. Quem desejar só adulação procure formas de entretenimento especializadas em dourar pílulas. É esse aspecto do conflito entre a intenção artística e o momento da exibição que o espetáculo dirigido por Luiz Paetow privilegia na peça de Jean-Luc Lagarce. Desde a provação a que se submete o público nos primeiros momentos do espetáculo até que a luz desenhe a presença de intérpretes na área destinada à representação, a tonalidade vocal e as atitudes corporais dos atores sugerem um ânimo belicoso. Estão amarguradas ou congeladas pelo cinismo as três vozes femininas que, na encenação, assumem a figura que reflete sobre o modo de ocupar o palco. Menos agressivos, mas hostilizando por meio de um desleixo dos que já desistiram de tentar agradar, os dois intérpretes secundários do "número" - personagens definidos na peça como atores improvisados - desempenham caricaturas ineptas do antigo teatro de variedades. Permanece como um pano de fundo, quase invisível e apenas murmurada no escuro, outra potência da arte a qual o texto se refere obsessivamente. Enquanto as indicações substantivas da falas provam que os espaços de representação se tornam cada vez mais acanhados, os patrocinadores cada vez mais mesquinhos e o público cada vez mais grosseiro, a personagem que lidera a pequena trupe move-se por fatalidade, reordenando a cada fala o lugar da representação e invocando, como medida, o passado de uma arte em que exercia "minha força e meu poder sobre eles". Em se tratando de uma peça que não mimetiza ações e movimentos progressivos, mas que, ao contrário, assimila no fraseado os movimentos repetitivos do pensamento e as rupturas das locuções automáticas, a multiplicidade de sentimentos permanece em estado de equivalência. Uma vez que a encenação só dá relevo à frustração e à ira da "artista" e a endereça ao público presente no espetáculo, a empatia é impossível. Há, contudo, uma perda nessa perspectiva monomotivada do espetáculo. Enquanto a Menina calcula, avalia as possibilidades de execução do seu número e, estabelecendo contrastes, invoca o tempo passado, a memória do rigor e das altas exigências da arte tem, na contraface, a lembrança de um público capaz de silenciar e, portanto, elevar-se à altitude de um diálogo exigente. E essa memória, que na peça não é piegas ou mera lisonja endereçada aos espectadores, tem o peso de uma perda compartilhada que faz com que a ira do artista seja mais do que desaforo e ultrapasse a autocomiseração. Serviço Music-Hall. 70 min. 14 anos. Teatro Imprensa. Sala Vitrine (48 lug.). Rua Jaceguai, 400, 3241-4203. Sáb., 21 h; dom., 19 h. R$ 10. Até 30/8