Museus de São Paulo participam do projeto 'Museum Selfie Day'

Os museus vinculados à Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo participam nesta quarta-feira, 20, do projeto Museum Selfie Day, que tem como objetivo estimular que os visitantes das instituições publiquem selfies nas redes sociais. Os participantes do programa, criado em 2014, devem marcar suas imagens com a hashtag #MuseumSelfie. As fotografias serão publicadas nos perfis dos museus estaduais do Facebook, Instagram e Twitter (@culturasp).

Confira a lista de museus na cidade de São Paulo e outras localidades do Estado que integram a campanha:

Casa das Rosas

Casa Guilherme de Almeida

Estação Pinacoteca

Memorial da Resistência

Museu Casa de Portinari - Brodowski

Museu Catavento

Museu da Casa Brasileira

Museu da Diversidade Sexual

Museu de Arte Sacra

Museu da Imagem e do Som

Museu da Imigração

Museu do Café - Santos

Museu do Futebol

Museu Felícia Leirner - Campos do Jordão

Museu Índia Vanuíre - Tupã

Paço das Artes

Pinacoteca do Estado