Museu Picasso é reaberto em Paris após cinco anos de reformas

O Museu Picasso foi reaberto neste sábado, 25, em Paris, após cinco anos fechado para uma custosa restauração, em meio a pedidos do presidente Francois Hollande de que a nação use a inspiração do artista espanhol para sair da crise. O museu, situado em uma mansão do século 17 no bairro de Marais, abriga uma das maiores coleções do mundo do trabalho de Picasso.

A reabertura ocorre bem no dia 25 de outubro, o aniversário do artista, que nasceu em Málaga, na Espanha, em 1881, mas passou a maior parte da sua vida adulta na França, até a sua morte, em 1973. A renovação do museu, lar de mais de 5.000 pinturas, esculturas, gravuras e arquivos pessoais de Picasso, foi marcada por seguidos atrasos, brigas e polêmicas. Anne Baldassari, presidente do museu por nove anos, foi demitida em maio após uma discussão pública com seus funcionários e a ex-ministra da Cultura, Aurelie Filippetti, também demitida em agosto. Ao inaugurar o museu na manhã deste sábado, Hollande afirmou que a modernidade e a energia de Picasso deveriam inspirar a França. "Você não constrói nada com nostalgia. Pablo Picasso foi um pintor do futuro, de esperança, de conquistas. Ele se libertou das regras do passado. Ele era de vanguarda. E a França é um país de vanguarda", disse. A renovação, que custou cerca de 52 milhões de euros, triplicou o espaço de exibição em cinco andares e tornou o museu mais acessível, para atrair até um milhão de visitantes por ano.