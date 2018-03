Museu na RedeTV! Nova sede abre espaço a Vida Alves A RedeTV! vai incluir um acervo especial em sua nova sede, em Osasco, que terá inauguração oficial em 13 de novembro, com esperada presença do presidente Lula. A emissora negocia com a atriz Vida Alves, pioneira da TV brasileira e protagonista do primeiro beijo de telenovela, para abrigar lá o museu criado por ela há 13 anos. Atualmente, Vida acomoda em sua casa no Sumaré, uma série de relíquias da história da TV brasileira, que em 2010 completará 60 anos. "Já está tudo acertado. O museu vai funcionar em uma enorme sala. E também vai haver umas redomas de vidro nos corredores, com raridades", conta Amaury Jr. Foi dele a ideia de levar o museu para a RedeTV!. "Fui na casa de Vida Alves fazer uma matéria. Levei a ideia para a direção, e eles adoraram". Em 2008, por pouco o museu não foi adotado pela TV Cultura, que o levaria, com apoio da Secretaria de Estado da Cultura e da Prefeitura, para a Casa das Retortas, no Brás. Mas a concorrência reclamou, e o governo, temendo associação política, recuou. "Foi um choque de egos. Estou animada com o projeto, mas dessa vez serei mais precavida ", diz Vida.