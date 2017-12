Museu exibe réplica da orelha de Van Gogh

Um museu alemão está exibindo uma réplica viva da orelha do pintor Vincent Van Gogh, criada a partir do material genético doado por um parente vivo do holandês. A artista Diemut Strebe criou a obra usando células do tataraneto de Van Gogh e uma impressora 3D.

Segundo Strebe, a ciência foi seu pincel. Diz a lenda que o célebre pintor decepou a própria orelha num surto psicótico em 1888. O Centro para a Arte e Meios, em Karlsruhe, exibe a peça, que no próximo ano deve ir a Nova York.