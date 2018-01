Museu do Louvre chega a marca de 1 milhão de seguidores no Twitter

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Museu do Louvre, o mais visitado do mundo e mais popular no Facebook, atingiu nesta quinta-feira, 8, a marca de um milhão de seguidores em outra rede social, no Twitter, onde também é recordista.

Em comemoração, o museu publicou um tweet em francês e inglês agracedendo ao público com um gif que exibe os rostos de algumas das obras mais populares de suas salas, como O Escriba Sentado e a Mona Lisa.

[#1M] Vous êtes 1 million à nous suivre sur @Twitter… Merci à tous ! / You are 1 million to follow us on Twitter… Thank you all! pic.twitter.com/r7TzdrHyay — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) 8 de dezembro de 2016

Em comunicado, o museu revelou que 37% de seus seguidores no Twitter são franceses, mas que 59% deles se expressam em inglês. No Facebook, o Louvre conta com 2,3 milhões de curtidas. Já no Instagram, é o campeão de check-ins.

O Louvre aderiu às redes sociais em 2009 e atualmente administra 15 contas, duas delas nos sites chineses Weibo e Wechat. No total, o museu tem 4,7 milhões de seguidores na internet.

Em 2015, o Museu do Louvre recebeu 8,6 milhões de pessoas, 600 mil a menos que em 2014, devido aos atentados em Paris em janeiro e novembro. Ainda assim, o Museu do Louvre teve quase dois milhões de visitantes a mais que o British Museum de Londres, o segundo da lista, de acordo com a revista especializada "The Art Newspaper".