Museu da Língua tem novo horário O secretário de Estado da Cultura, João Sayad, editou resolução no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na quinta-feira, criando um horário excepcional para o Museu da Língua Portuguesa, na Estação da Luz. A partir de agora, o museu abrirá até as 22 h todas as últimas terças-feiras de cada mês. A intenção é dar chance para estudantes e outros visitantes de poder ver as exposições da instituição em um horário mais avançado. O texto diz que a administração considerou ''''as solicitações das instituições escolares quanto à necessidade de proporcionar aos estudantes do período noturno o acesso a tão importante equipamento cultural''''.