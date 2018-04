Museu dá curso para montar uma nova peça O Museu da Língua Portuguesa (011/3326-0775) promove dois cursos práticos voltados para a dramaturgia no mês de agosto. Encontros Dramáticos é o primeiro e acontece de 13 a 15 de agosto, das 14h às 17h. Voltado para estudantes e interessados no tema, será ministrado pela atriz e escritora Jhaíra. A proposta é criar cenas curtas a partir da elaboração de textos. Este curso é parte integrante de um projeto da Secretaria de Estado da Cultura, para montagem de espetáculo inédito. O segundo curso, Improvisação no Íntimo das Palavras de Voltaire, acontece no dia 21 de agosto, das 10h30 às 17h30 e tem coordenação de Expedito Araujo.