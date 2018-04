Murilo vira distribuidor da própria restauração

Há quase 15 anos, o cinema brasileiro praticamente não existia quando a diretora Carla Camurati realizou Carlota Joaquina, Princesa do Brasil. Com os canais de produção e distribuição desmantelados após a extinção da Embrafilme pelo governo Collor, Carla tomou a iniciativa de pegar o próprio filme debaixo do braço e percorrer o Brasil, recriando o sistema exibidor. Ela provou que o cinema do Brasil era viável e iniciou o processo que ficou conhecido como ?Retomada?. Passado todo esse tempo, outro diretor brasileiro vira agora seu distribuidor. Murilo Salles é o primeiro a dizer que não pensava em fazer isso. Tudo começou quando ele quis lançar Nome Próprio em DVD. O filme com Leandra Leal havia sido lançado pela Downtown nos cinemas, mas a distribuidora não atua em DVD. Murilo contactou várias distribuidoras, que, alegando dificuldades, aceitavam colocar os discos digitais nas locadoras, desde que ele arcasse com os custos. Se era para fazerem só isso, Murilo chegou à conclusão que seria melhor assumir o risco de encarar todo o processo. Foi o que fez. Começou com Nunca Fomos Tão Felizes, restaurou mais três - Faca de Dois Gumes, Como Nascem os Anjos e Nome Próprio; Seja o Que Deus Quiser ficou fora porque já estava disponível em disco digital. Virou o próprio distribuidor. "Consegui uma verba da RioFilme para me ajudar no restauro. A RioFilme está aproveitando para criar sua coleção Cineastas. Foi um oásis, porque todos que contactamos - a produtora Carla Niemeyer e eu - se recusavam a participar, alegando que o momento é péssimo." Com a cara e a coragem, Murilo está recolocando sua obra na rua. Falta um longa apenas, o admirável documentário Todos os Corações do Mundo, que ele fez para a Fifa, mas este não lhe pertence e ele não sabe nem a quem recorrer para poder relançar, ou lançar em DVD, o trabalho tão belo, sobre a conquista da Copa de 1994. O problema inicial é que não existe no Brasil uma instituição como o American Film Institute, ou o Bristish Film Instititute, ou a Cineteca di Bologna, que assumem - nos EUA, na Inglaterra ou na Itália - o encargo de restaurar a memória audiovisual do País. O Festival de Cannes possui essa vitrine importantíssima - a mostra Cannes Classics -, que exibe justamente obras ameaçadas e que ganham nova vida por meio da restauração. Somente este ano, Cannes Classics exibiu títulos como Pelos Caminhos do Inferno (Outback), de Ted Kotcheff, cujos negativos foram localizados num contêiner de filmes velhos que seriam queimados, e Meu Passado Me Condena (Victim), de Basil Dearden, que marcou época no cinema inglês, no começo dos anos 60, por abrir um debate sobre a condição dos homossexuais. Como toda prática sexual entre homens era proibida por uma legislação que datava da época da rainha Vitória, os gays eram sujeitos à chantagem. O filme de Basil Dearden, interpretado por Dirk Bogarde, trata disso. Seu impacto foi tão grande que levou à revisão das leis. Ameaçado, o próprio filme foi restaurado e agora persiste como memória. No Brasil, a restauração das obras de autores importantes como Glauber Rocha e Joaquim Pedro de Andrade deve-se à iniciativa das famílias de ambos, que buscaram patrocínio e conseguiram salvar verdadeiros clássicos do patrimônio cinematográfico nacional. Mas são iniciativas isoladas. O próprio Murilo Salles, grande fotógrafo, gostaria de ver uma boa cópia de Cabaret Mineiro, clássico que Carlos Alberto Prates Correia adaptou do conto Soroco, Sua Mãe, Sua Filha, de Guimarães Rosa, mas é impossível. "Precisamos, sim, de um programa de restauro que preserve nosso patrimônio, independentemente dessas tentativas isoladas." Na verdade, já existe um programa, uma parceria da Cinemateca Brasileira com a Petrobrás, que contemplou 12 longas e 225 curtas por meio de um edital público em 2007-2008 e agora se prepara para lançar outro edital, ainda em 2009. Patrícia de Filippi, diretora adjunta da Cinemateca, destaca o caráter democrático do edital. Ela também ressalta a diferença entre restauro e preservação. A Cinemateca já preserva a memória atual, na medida em que todos os filmes produzidos no País depositam uma cópia em seu acervo. O restauro atinge obras mais antigas. É mais caro e demorado e, para isso, surgiu essa parceria com a Petrobrás. O primeiro edital contemplou só obras em preto e branco e, entre os filmes restaurados, estão Caveira, My Friend, de Álvaro Guimarães, e Tocaia no Asfalto, de Roberto Pires. Para Murilo Salles, os últimos meses foram de descobertas. Como diretor, ele assumiu conscientemente um risco - sempre quis fazer filmes diferentes uns dos outros, menos preocupado em contar histórias do que em vivenciar (e radicalizar) o processo de realizar cada um deles. "Meu negócio é, sempre foi, o próprio cinema", ele diz. Por isso, ao se debruçar sobre cada um de seus filmes ele foi descobrindo que existe um traço, uma autoria, muito mais forte do que supunha. "Sempre fui meio obcecado por essa coisa da falta de identidade, da falta do tema, tentando construir uma forma de narrar por meio de desamparo, mas é curioso como tudo isso foi se articulando num discurso próprio. Pode parecer uma frase de efeito, mas meu objetivo primeiro não é contar uma história, embora eu a conte, e sim responder a uma outra pergunta - como vou dar conta da história que quero contar?" Neste sentido, mesmo quando realiza filmes de gênero - o policial Faca de Dois Gumes -, Murilo tem a impressão de estar sempre questionando as estruturas narrativas. "Olhando todos os meus filmes, percebi que vivo me deslocando ou deslocando o foco entre formas de narrar que desembocam numa tragédia." Nunca Fomos Tão Felizes, seu primeiro longa, de 1984, já apontava nessa direção. Adaptado do conto Alguma Coisa, Urgentemente, de João Gilberto Noll - e interpretado por Cláudio Marzo e Roberto Bataglin Jr. -, o filme trata do reencontro entre pai e filho. Ambos viveram afastados e agora se reencontram nesse apartamento quase deserto, exceto pela TV e pela guitarra. O pai tem uma vida misteriosa e clandestina que o garoto tenta entender, até como forma de descobrir a própria identidade. Fotografado por José Tadeu Ribeiro, Nunca Fomos tem alguns dos mais belos movimentos de câmera da história do cinema brasileiro. Ela se move nesse cenário fechado, muitas vezes claustrofóbico, com o mesmo rigor ritualístico da mise-en-scène que caracteriza grandes filmes de Joseph Losey na mesma época - mas Murilo garante que o autor norte-americano nunca foi uma influência, pelo menos consciente. Ele já havia telecinado Nunca Fomos Tão Felizes, quando o filme foi lançado em DVD, mas as cores se haviam desbotado e a nova limpeza digital deixou o filme, como se diz, ?nos trinques?. O caso de Faca de Dois Gumes talvez tenha sido mais surpreendente para o próprio diretor. Ele admite que se encantou com o próprio trabalho. "Achei muito bem-feito, muito sólido e, de novo, tem essa coisa de viajar, aqui numa estrutura mais tradicional, de thriller, mas que o filme termina por desconstruir no desfecho." Como Nascem os Anjos, de 1996, foi pioneiro ao antecipar uma tendência que seria seguida por Beto Brant em O Invasor. O filme confronta os mundos do poder e da marginalidade, o morro e o asfalto. Difere também de Cidade de Deus, de Fernando Meirelles - que Murilo considera um filme muito competente -, ao mostrar a violência do morro invadindo à caça de um gringo rico. E tudo é filtrado pelo olhar dessas crianças, cuja miséria incomoda o diretor. "Nunca consegui lidar com a miséria, com essa coisa maluca do Brasil de classe média, de intelectual conviver lado a lado com a miséria absoluta e achar que é normal." O filme nasceu dessa indignação, de novo misturando e subvertendo gêneros, como Murilo sempre faz. Todos esses filmes - até Nome Próprio, do qual ele fez a autoração para o DVD - podem surpreender por uma qualidade da imagem, pelo rigor da mise-en-scène, mas o cinéfilo vai descobrir que eles não apenas refletem o País, como refletem um autor inquieto. Talvez ajude um pouco a entender Murilo Salles falar sobre o cinema que ele admira, como espectador. Murilo é apaixonado por Luz Silenciosa, do mexicano Carlos Reygadas, e por Os Três Macacos, do turco Nuri Builge Ceylan. "São filmes muito bonitos, com uma qualidade de imagem excepcional, mas ela está a serviço de algo mais denso e profundo", ele diz. No Brasil, agradaram-lhe, ultimamente, Linha de Passe, de Walter Salles e Daniela Thomas, e A Festa da Menina Morta, de Matheus Nachtergaele, "um filme audacioso, muito bacana".