Municipal não é o Canecão, diz diretor de sindicato Único teatro do País com corpos de baile, orquestra e coro fixos, o Municipal do Rio passa por dificuldades. Com o corte no orçamento no início do ano e um contingenciamento determinado pelo governo do Estado no fim de julho, a verba destinada à instituição caiu drasticamente. Resultado: não há dinheiro suficiente para levar as montagens ao palco. O Municipal entrou em janeiro com orçamento de R$ 4 milhões. Logo no começo da gestão do governador Sergio Cabral, houve um corte médio de 30% no orçamento das secretarias. Há algumas semanas, a Secretaria de Cultura só foi autorizada a gastar 70% do que lhe restara. A justificativa foi de que o governo precisava fazer caixa. Para fechar a conta do custeio, o teatro precisa de R$ 400 mil a R$ 500 mil por mês e agora metade desse valor chega aos cofres. É tão grande a penúria que a Associação de Amigos do teatro já não consegue cobrir o déficit. A associação repassa os recursos provenientes do aluguel do espaço para eventos como os prêmios TIM e Multishow e também recebe doações. O Estado informou que os 30% retidos poderão ser liberados até o fim do ano. O presidente da Fundação Theatro Municipal, Luiz Paulo Sampaio espera que até o fim do ano tudo esteja resolvido. ''''O Estado não vai deixar o teatro parar.'''' Os servidores agora esperam que o novo secretário de Cultura lute pelo teatro - Luiz Paulo Conde deixa o cargo para assumir a presidência de Furnas. ''''Nosso sonho de entrar para o Municipal virou pesadelo'''', lamentou Pedro Olivero, presidente da associação do coro e diretor do sindicato dos funcionários. Ele foi surpreendido dia 8 com a notícia de que os recursos para fechar agosto haviam chegado ao fim. ''''Vários espetáculos foram cancelados. É um desrespeito com o público.'''' Representante dos bailarinos, João Carvalho, mostrou, com números, como o balé do Municipal anda devagar: em 2001, foram realizados 63 espetáculos; em 2006, 35; até dezembro, o número deve ficar em 25 - cias. internacionais fazem cerca de 80 apresentações anuais. Hoje de manhã, os funcionários irão se reunir em assembléia para discutir o quadro atual. Em seguida, abraçarão o prédio. Os corpos artísticos foram criados nos anos 30, como forma de elevar o Municipal, fundado em 1909, à condição dos maiores teatros do mundo. Eles têm menos gente do que precisam e, agora, vão lidar com a ausência dos funcionários contratados (falta dinheiro para pagar salários). Com o coro, a orquestra e o balé quase parados, o teatro vira um mero espaço para aluguel. ''''O Municipal não é o Canecão'''', protesta Olivero. ''''Somos como um time de futebol: se paramos de treinar, nada funciona'''', resume Jesuína Passaroto, presidente da associação dos músicos.